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У міністра Омеляна в Америці народилася дочка

20.04.2018, 12:20
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Міністр інфраструктури Володимир Омелян і дизайнерка Світлана Бевза стали батьками вдруге.

У них народилася дочка. Про це з Нью-Йорка, де, власне, і відбулися пологи, повідомив сам щасливий батько.

 Український міністр та українська дизайнерка обрали Америку для появи своєї другої дитини. Не довіряють вітчизняним лікарям?

Відомо, що останні пару місяців своєї вагітності Бевза провела у Нью-Йорку разом із сином Марком. Омелян приєднався до них на Великдень, судячи зі світлин у соцмережах. 

До речі, Володимир був присутній на перших пологах своєї жінки, теж у США. 

 Син Марк теж народився у США. Отже, молодші нащадки міністра автоматично можуть стати громадянами Америки

Як відомо, пологи для іноземців в Америці - задоволення не з дешевих. Але, судячи з декларації Омеляна за 2018 рік, проблем із коштами у них з дружиною виникти не мало. 

Так, сам міністр задекларував 90 тисяч доларів та 25 тисяч євро готівки, а його дружина - 70 тисяч доларів.

Варто зауважити, що у вересні 2017 року Бевза вперше показувала колекцію свого бренду на Тижні моди в Нью-Йорку. 

 Життя у Нью-Йорку теж, мабуть, коштувало чимало

До слова, в Омеляна є ще один син - Северин від першого шлюбу. Він начебто живе у Відні

Фото з соцмереж


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