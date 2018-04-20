У міністра Омеляна народилася дочка-американка
Міністр інфраструктури Володимир Омелян і дизайнерка Світлана Бевза стали батьками вдруге.
У них народилася дочка. Про це з Нью-Йорка, де, власне, і відбулися пологи, повідомив сам щасливий батько.
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Відомо, що останні пару місяців своєї вагітності Бевза провела у Нью-Йорку разом із сином Марком. Омелян приєднався до них на Великдень, судячи зі світлин у соцмережах.
До речі, Володимир був присутній на перших пологах своєї жінки, теж у США.
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Як відомо, пологи для іноземців в Америці - задоволення не з дешевих. Але, судячи з декларації Омеляна за 2018 рік, проблем із коштами у них з дружиною виникти не мало.
Так, сам міністр задекларував 90 тисяч доларів та 25 тисяч євро готівки, а його дружина - 70 тисяч доларів.
Варто зауважити, що у вересні 2017 року Бевза вперше показувала колекцію свого бренду на Тижні моди в Нью-Йорку.
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До слова, в Омеляна є ще один син - Северин від першого шлюбу. Він начебто живе у Відні.
Фото з соцмереж