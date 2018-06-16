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Луценка помітили в італійському Комо. ФОТО
16.06.2018, 10:52
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Літо тільки почалося, а генпрокурор Юрій Луценко вже гайнув на відпочинок.

У розпорядженні ТаблоID опинилися кілька світлин Юрія Віталійовича в італіському місті Комо.

Нічого особливого, просто Луценко стоїть у черзі до місцевого фунікулеру.

 Луценко обрав південь Італії 

Як повідомила ТаблоID прес-секретар генпрокурора, до Італії Луценки поїхали з друзями на вихідні, щоби відзначити 30-ту річницю свого весілля. 

  На фото Жінки ІІІ-го тисячоліття нема, але в Комо вона є

Подружжя взяло відпустку лише на день - п'ятницю. Загалом подорож триватиме три дні разом із вікендом. 

  Не Сейшелами єдиними, можна і в Комо змотатися на озера

Нагадаємо, у січні Луценки відпочивали на Сейшелах, і це викликало скандал. Однак тоді генпрокурор запевняв, що відпустка була "без надмірностей" і за рахунок старшого сина

Фото ТаблоID


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