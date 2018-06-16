Луценка помітили в італійському Комо. ФОТО
16 червня 2018, 10:52
Літо тільки почалося, а генпрокурор Юрій Луценко вже гайнув на відпочинок.
У розпорядженні ТаблоID опинилися кілька світлин Юрія Віталійовича в італійському місті Комо.
Нічого особливого, просто Луценко стоїть у черзі до місцевого фунікулеру.
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Як повідомила ТаблоID прес-секретар генпрокурора, до Італії Луценки поїхали з друзями на вихідні, щоби відзначити 30-ту річницю свого весілля.
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Подружжя взяло відпустку лише на день - п'ятницю. Загалом подорож триватиме три дні разом із вікендом.
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Нагадаємо, у січні Луценки відпочивали на Сейшелах, і це викликало скандал. Однак тоді генпрокурор запевняв, що відпустка була "без надмірностей" і за рахунок старшого сина.
Фото ТаблоID
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