Луценка помітили в італійському Комо. ФОТО

Літо тільки почалося, а генпрокурор Юрій Луценко вже гайнув на відпочинок.

У розпорядженні ТаблоID опинилися кілька світлин Юрія Віталійовича в італійському місті Комо.

Нічого особливого, просто Луценко стоїть у черзі до місцевого фунікулеру.

Луценко обрав південь Італії

Як повідомила ТаблоID прес-секретар генпрокурора, до Італії Луценки поїхали з друзями на вихідні, щоби відзначити 30-ту річницю свого весілля.

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Подружжя взяло відпустку лише на день - п'ятницю. Загалом подорож триватиме три дні разом із вікендом.

Не Сейшелами єдиними, можна і в Комо змотатися на озера

Нагадаємо, у січні Луценки відпочивали на Сейшелах, і це викликало скандал. Однак тоді генпрокурор запевняв, що відпустка була "без надмірностей" і за рахунок старшого сина.

Фото ТаблоID