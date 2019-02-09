"Інтелігентна провокаторка" MARUV, Brunettes Shoot Blondes та YUKO пройшли до фіналу Нацвідбору

9-го лютого відбувся перший півфінал Нацвідбору на "Євробачення". Із восьми учасників, котрі боролися за право представити нашу країну на пісенному конкурсі в Тель-Авіві, до фіналу прорвалися троє: MARUV, Brunettes Shoot Blondes та YUKO.

Саме їм вдалося в сумі набрати найбільшу кількість балів.

Склад журі не змінився з минулого року: Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов, Вони виставили учасникам такі оцінки: The Hypnotunez - 1 бал, LETAY - 2, BAHROMA - 3, Віра Кекелія - 4, ЦеШо - 5, MARUV - 6, Brunettes Shoot Blondes - 7, YUKO - 8.

Глядачі ж, в яких цього року на голосування було лише 20 хвилин, вирішили хіба що трішечки інакше: The Hypnotunez - 1 бал, Віра Кекелія - 2, LETAY - 3, BAHROMA - 4, YUKO - 5, ЦеШо - 6, Brunettes Shoot Blondes - 7, MARUV - 8.

Першими виступали The Hypnotunez. Крім самої пісні, "вінницькі пацани" чарували аудиторію джентльменськими костюмами та рожевими шкарпеточками, а ще таким самим пасмом волосся фронтмена.

Причому Данилко встиг заявити, що бачить гурт у фіналі - принаймні на той момент, доки ще не побачив інших учасників. На думку ж Філатова, виступ просто "не вмістився в телеекран", така потужна в колективу енергетика. А от Джамала була скептичніша: пісню The Hypnotunez вона не бачить на "Євробаченні", бо за правилами конкурсу вокал там іде наживо, а інструменти - ні, відтак на конкурсі музиканти були би позбавлені можливості імпровізувати і загубилися би.

Далі вийшов гурт LETAY із ретро-цирковим номером, у кінці якого вокаліст у буквальному сенсі відлетів на повітряних кульках.

Власне, Данилкові номер заважав слухати пісню. Він порівняв його із "випускним циркового училища".

Віра Кекелія в золотій сукні та хутрі на плечах, яке потім ефектно відкинула, не уникнула порівнянь із Мерилін Монро.

Джамалі в її виступі не вистачило лоску, на її думку, Віра була надто напружена. Але у фіналі вона Кекелію, безперечно, бачила, бо та таки "wow". Віриного вогню забракло й Данилкові, мовляв, пісня хороша, але не більше.

Колектив ЦеШо частково надягнув окуляри а-ля Гаррі Поттер і мімімішні шапочки з помпонами, ще й м'яку ляльку прихопив, а от співав про ненависть, зокрема до "Євробачення".

Джамала зрозуміла, що на сцену вийшли люди з сильним меседжем, і їй дуже сподобалося. Данилко ж зазначив, що музиканти "світлі та хороші", але "помилилися дверима", бо цей перфоменс, а не пісня - не для "Євробачення".

YUKO виступили з "електронною" інтерпретацією народної пісні з Житомирщині.

До слова, вокалістка гурту Юля Юріна не стала приховувати, що вона - громадянка Росії, відтак коли виступає у цій країні, то виступає "у себе вдома".

Журі виступ дуже вподобало. "Співала як пластинка", - такою стала висока похвала Джамали.

Далі виступала MARUV у супроводі сексі-дівчат, які спокусливо вигиналися і плазували сценою. "Інтелігентна провокація", - так співачка Анна Корсун описала свій жанр. А щодо своїх виступів у Росії артистка зазначила, що це її спосіб нести мир.

Зацініть вираз обличчя Джамали )

Джамала зізналася, що пісню"Siren song" вона буквально заслухала в машині, але градус провокації радила би зменшити. Вона побоюється, що номер MARUV підпаде під категорію 18+, і це зашкодить на "Євробаченні".

А Данилко, навпаки, хотів би побільше провокації і гурт у фіналі Нацвідбору таки бачить.

Гурт Brunettes Shoot Blondes свій диво-мега-рояль, про який мережа останнім часом аж гула, зібрали самі. І він їм наче дитина.

Щоправда, Андрій Данилко наголосив на тім, що на "Євробаченні" підключити інструмент буде не можна, але ж саме він і є головною фішкою номеру, а стане просто реквізитом. Джамала ж вважає, що рояль усе одно лишиться елементом шоу, а пісня - "як мед на вуха". Філатов поставив колективу "5" і за номер, і за винахід.

Останніми у першому півфіналі виступали хлопці BAHROMA, які вже раз пробували прорватися на "Євробачення" в 2011-му. Джамала відзначила "круту лірику" і побажала, щоби такої музики було більше. А от Данилко лаконічно сказав, що це пісня не для "Євробачення".

Нагадаємо, другий півфінал відбудеться 16-го лютого, а фінальна битва, тобто фінал, 23-го.

Відео з YouTube, фото з соцмереж, зокрема з Instagram "Євробачення" в Україні