Королевська народила втретє і показала малюка. ФОТО

23 квітня 2019, 14:49

Ще у неділю 21-го квітня 43-річна депутатка Наталія Королевська голосувала на дільниці, а вже сьогодні 23-го стала мамою.

У Наталії та її чоловіка Юрія Солода народився третій син.

Радістю породілля сама поділилася на сторінці в Facebook і показала себе з малюком.

 
Королевська народила третю дитину

"Щастя", - написала вона.

 
Перед пологами депутатка й проголосувати встигла

Як відомо, крім двох синів, у подружжя є прийомна дочка, тож тепер Королевська - мама чотирьох.

 
Як Наталія назвала третього сина - поки невідомо. Старших звуть Ярослав і Ростислав
 
Народжувала депутатка, судячи за все, у столиці

Фото з соцмереж


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