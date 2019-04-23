Королевська народила втретє і показала малюка. ФОТО
23 квітня 2019, 14:49
Ще у неділю 21-го квітня 43-річна депутатка Наталія Королевська голосувала на дільниці, а вже сьогодні 23-го стала мамою.
У Наталії та її чоловіка Юрія Солода народився третій син.
Радістю породілля сама поділилася на сторінці в Facebook і показала себе з малюком.
"Щастя", - написала вона.
Як відомо, крім двох синів, у подружжя є прийомна дочка, тож тепер Королевська - мама чотирьох.
Фото з соцмереж
Приєднуйтесь до дискусії