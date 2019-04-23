Королевська народила втретє і показала малюка. ФОТО

Ще у неділю 21-го квітня 43-річна депутатка Наталія Королевська голосувала на дільниці, а вже сьогодні 23-го стала мамою.

У Наталії та її чоловіка Юрія Солода народився третій син.

Радістю породілля сама поділилася на сторінці в Facebook і показала себе з малюком.

Королевська народила третю дитину

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"Щастя", - написала вона.

Перед пологами депутатка й проголосувати встигла

Як відомо, крім двох синів, у подружжя є прийомна дочка, тож тепер Королевська - мама чотирьох.

Як Наталія назвала третього сина - поки невідомо. Старших звуть Ярослав і Ростислав

Народжувала депутатка, судячи за все, у столиці

Фото з соцмереж