Євробачення-2019: перемога Нідерландів та Сердючка з Мадонною
19 травня 2019, 02:00
18-го травня у Тель-Авіві відбувся гранд-фінал міжнародного конкурсу Євробачення-2019.
Перемога дісталася Дункану Лоуренсу з Нідерландів.
Фінальна таблиця виглядає так:
Усього у фіналі виступило 26 країн, зокрема і конкурсанти з країн організаторів: Франції, Німеччини, Британії, Іспанії, Італії та Ізраїлю.
А поки глядачі голосували, публіку розважали Кончіта Вурст та інші яскраві учасники "Євробачення" минулих років, зокрема і Вєрка Сердючка.
Але головною родзинкою вечора став, звісно ж, виступ поп-ікони Мадонни.
Фото з соцмереж та стоп-кадри з відео на YouTube
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