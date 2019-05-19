Євробачення-2019: перемога Нідерландів та Сердючка з Мадонною

Неділя, 19 травня 2019, 02:00

18-го травня у Тель-Авіві відбувся гранд-фінал міжнародного конкурсу Євробачення-2019. 

Перемога дісталася Данкану Лоуренсу з Нідерландів.

 
Вперше за останні 44 роки Євробачення пройде у Голландії

Фінальна таблиця виглядає так:

 
Сергій Лазарєв посів третє місце

Усього у фіналі виступило 26 країн, зокрема і конкурсанти з країн організаторів: Франції, Німеччини, Британії, Іспанії, Італії та Ізраїлю. 

А поки глядачі голосували, публіку розважали Кончіта Вурст та інші яскраві учасники "Євробачення" минулих років, зокрема і Вєрка Сердючка. 

 
Вєрка співала пісню, з якою Нетта перемогла торік на "Євробаченні"
 
 

Але головною родзинкою вечора став, звісно ж, виступ поп-ікони Мадонни. 

 
 
 
 
 
Мадонна кілька разів сфальшивила, зато співала наживо. Принаймні спочатку

Фото з соцмереж та стоп-кадри з відео на YouTube

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