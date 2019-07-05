Богдан заселфив Зеленських в "кежуалі" на тлі Ніагари
5 липня 2019, 09:01
Під час офіційного візиту до Канади президент Володимир Зеленський з першою леді з'їздили на екскурсію до Ніагарського водоспаду.
Компанію їм склав керівник президентського Офісу Андрій Богдан, який і зробив селфі на тлі могутньої Ніагари.
Нагадаємо, перед тим Олена Зеленська у Торонто встигла вигуляти синю сукню-вишиванку, бежевий лук та викликати осуд у мережі через відкриті пальці ніг.
Фото з Facebook Богдана
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