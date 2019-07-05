Богдан заселфив Зеленських в "кежуалі" на тлі Ніагари

Під час офіційного візиту до Канади президент Володимир Зеленський з першою леді з'їздили на екскурсію до Ніагарського водоспаду.

Компанію їм склав керівник президентського Офісу Андрій Богдан, який і зробив селфі на тлі могутньої Ніагари.

Перша леді в квіточках, а президент у блакитній сорочці та без краватки виглядають як звичайна середньостатистична пара туристів

Пізніше і в Instagram Зеленського теж з'явилося фото з Ніагари. "Наприкінці візиту вдалося трішечки побути людиною" - підписали це фото представники президента

Реклама:

Нагадаємо, перед тим Олена Зеленська у Торонто встигла вигуляти синю сукню-вишиванку, бежевий лук та викликати осуд у мережі через відкриті пальці ніг.

Фото з Facebook Богдана