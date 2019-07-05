Богдан заселфив Зеленських в "кежуалі" на тлі Ніагари

П'ятниця, 5 липня 2019, 09:01

Під час офіційного візиту до Канади президент Володимир Зеленський з першою леді з'їздили на екскурсію до Ніагарського водоспаду. 

Компанію їм склав керівник президентського Офісу Андрій Богдан, який і зробив селфі на тлі могутньої Ніагари. 

 
Перша леді в квіточках, а президент у блакитній сорочці та без краватки виглядають як звичайна середньостатистична пара туристів

Нагадаємо, перед тим Олена Зеленська у Торонто встигла вигуляти синю сукню-вишиванку, бежевий лук та викликати осуд у мережі через відкриті пальці ніг. 

Фото з Facebook Богдана

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