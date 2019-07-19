Джаред Лето викликав ажіотаж на мості в Києві. ВІДЕО
19 липня 2019, 09:20
Соліст американського гурту 30 Seconds To Mars Джаред Лето заспівав на пішохідному мості в Києві. Звучить як фантастика, але це правда.
18-го липня на мості, що веде на Труханів острів, зібрався натовп перехожих. Виявилося, там спонтанно виступив легендарний актор і музикант, який завітав до столиці на фестиваль UPark.
Відео вуличного співу Лето виклала журналістка Дарина Рогачук у Facebook.
Нагадаємо, востаннє Лето був у Києві в травні минулого року з концертом свого гурту.
А в березні 2014-го музикант гуляв Майданом і особисто презентував свій фільм киянам.
Відео і фото з Facebook та з Instagram Лето
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