Соліст американського гурту 30 Seconds To Mars Джаред Лето заспівав на пішохідному мості в Києві. Звучить як фантастика, але це правда.

18-го липня на мості, що веде на Труханів острів, зібрався натовп перехожих. Виявилося, там спонтанно виступив легендарний актор і музикант, який завітав до столиці на фестиваль UPark.

Відео вуличного співу Лето виклала журналістка Дарина Рогачук у Facebook.

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Нагадаємо, востаннє Лето був у Києві в травні минулого року з концертом свого гурту.

Лето і 30 Seconds To Mars стали хедлайнерами 2-го дня UPark Festival фото dontstop Agency

А в березні 2014-го музикант гуляв Майданом і особисто презентував свій фільм киянам.

Відео і фото з Facebook та з Instagram Лето