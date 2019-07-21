Як Зеленські, Тимошенки та Гройсмани на виборчі дільниці ходили. ФОТО
21-го липня в Україні відбулися дострокові вибори до Верховної Ради. В очікуванні офіційних результатів подивіться, як сьогодні віддавали свої голоси наші політики.
Перша пара країни, Володимир та Олена Зеленські скоординували свої луки: він у блакитній сорочці, вона у синій сукні. Святослав Вакарчук був не у вишиванці, як минулого разу. Юлія Тимошенко на голосування і сама сходила, і всю родину відрядила, включно з 3-річною онукою Євою. Порошенки теж голосували по-сімейному.
Переглянути цей допис в Instagram
"Питаю - за кого? Не зізнаються! Про якусь таємницю волевиявлення та заборону агітації торочать. І шлють ❤️", - пококетувала Юлія Володимирівна, запостивши фото дочки, зятя та онучки Єви на дільниці.
Прем'єр Володимир Гройсман, як завжди, голосував у джинсах. Може, це якийсь особистий забобон, а може, політикові просто до вподоби зайвий раз похизуватися метаморфозами своєї фігури.
Переглянути цей допис в Instagram
Фото та відео Дмитра Ларіна та з соцмереж