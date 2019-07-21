Як Зеленські, Тимошенки та Гройсмани на виборчі дільниці ходили. ФОТО

21-го липня в Україні відбулися дострокові вибори до Верховної Ради. В очікуванні офіційних результатів подивіться, як сьогодні віддавали свої голоси наші політики.

Перша пара країни, Володимир та Олена Зеленські скоординували свої луки: він у блакитній сорочці, вона у синій сукні. Святослав Вакарчук був не у вишиванці, як минулого разу. Юлія Тимошенко на голосування і сама сходила, і всю родину відрядила, включно з 3-річною онукою Євою. Порошенки теж голосували по-сімейному.

Президент Зеленський на дільниці веселився Фото дмитра ларіна

"Оленко! Ну Оленко! За кого ти проголосувала?" - "Ой, Вово, наче ти не знаєш" фото дмитра ларіна

Реклама:

Святослав Вакарчук теж був веселому гуморі фото дмитра ларіна

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Юлія Тимошенко (@yulia_tymoshenko) 21 Лип 2019 р. о 12:49 PDT

"Питаю - за кого? Не зізнаються! Про якусь таємницю волевиявлення та заборону агітації торочать. І шлють ❤️", - пококетувала Юлія Володимирівна, запостивши фото дочки, зятя та онучки Єви на дільниці.

Інтрига - за кого ж голосували родичі Тимошенко?!

Петро Порошенко привів на дільницю дружину та дітей

Прем'єр Володимир Гройсман, як завжди, голосував у джинсах. Може, це якийсь особистий забобон, а може, політикові просто до вподоби зайвий раз похизуватися метаморфозами своєї фігури.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Володимир Гройсман (@volodymyrgroysman) 21 Лип 2019 р. о 4:03 PDT

Дуже радісний Юрій Бойко

Є прикмета, хто першим стане на весільний рушник, той командуватиме в сім'ї. А як щодо того, хто першим вкине бюлетень в урну?

Фото та відео Дмитра Ларіна та з соцмереж