Принцу Джорджу виповнилося 6 років: свіжі ФОТО майбутнього спадкоємця трону

22-го липня 2013-го року британський принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон уперше стали батьками. Принц Джордж Александр Луї сьогодні святкує своє 6-річчя, і палац оприлюднив свіжі та неймовірні фото іменинника.

Малого реготуна, в якого випав передній зубчик, сфотографувала Кейт.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal) 21 Лип 2019 р. о 2:32 PDT

До слова, в мережі вже звернули увагу на вибір одягу для фотосесії Джорджа. На ньому футболка збірної Англії з футболу. Дехто вважає, що з боку королівської родини не надто доречним є отак відверто рекламувати Nike.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal) 21 Лип 2019 р. о 2:32 PDT

Нагадаємо, принц Джордж ходить до школи Thomas’s Battersea, де навчання коштує 23 тисячі доларів на рік. Цієї осені до нього приєднається й принцеса Шарлотта.

Як відомо, Джордж стоїть третім у черзі до престолу і стане королем після свого дідуся Чарльза та батька Вільяма.