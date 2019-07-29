Солістка Kazka в Туреччині здійснила заплив у білому купальнику

29 липня 2019, 10:30

Фронтвуман гурту Kazka Олександра Зарицька зізналася в ніжних почуттях до моря. Із ним вона зустрілася в Туреччині, де, після виступу в нічному клубі, нарешті розпочала омріяну відпустку.

У соцмережах є фото Сашиного запливу.

 
Олександра запірнула у море
 
Солістка Kazka у Туреччині

"Дотик до води - моя насолода. Морське повітря - моє натхнення. Сьогоднішню мить збережу надовго🌊 А як часто ви відчуваєте насолоду і натхнення?", - зазначила артистка.

 
Те солодке відчуття, коли відпустка ось-ось розпочнеться
 
Співачка показалася в білому купальничку та прозорій туніці
 
 

Нагадаємо, нещодавно зірка хвалилася своїм релаксом у гамаку в смугастому купальнику.

Фото з Instagram Kazka


Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів