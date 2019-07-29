Солістка Kazka в Туреччині здійснила заплив у білому купальнику
Понеділок, 29 липня 2019, 10:30
Фронтвуман гурту Kazka Олександра Зарицька зізналася в ніжних почуттях до моря. Із ним вона зустрілася в Туреччині, де, після виступу в нічному клубі, нарешті розпочала омріяну відпустку.
У соцмережах є фото Сашиного запливу.
"Дотик до води - моя насолода. Морське повітря - моє натхнення. Сьогоднішню мить збережу надовго🌊 А як часто ви відчуваєте насолоду і натхнення?", - зазначила артистка.
Нагадаємо, нещодавно зірка хвалилася своїм релаксом у гамаку в смугастому купальнику.
Фото з Instagram Kazka
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