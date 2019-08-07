Онука Ротару показала бабусю-іменинницю у зірочках

7-го серпня співачка Софія Ротару святкує 72-річчя, і першими традиційно іменинницю привітали її рідні.

Онуки Софія і Анатолій та син Руслан із невісткою Світланою запостили фото з Софією Михайлівною у синій прозорій сукні в білі зірочки.

Особливо зворушливим вийшло вітання у сина Ротару.

Важко повірити, але Ротару вже 72 роки

Співачка чудово виглядає і може собі дозволити оголити плечі у прозорій сукні

Іменинниця приймає вітання у себе на галявині

Нагадаємо, нещодавно Софія Ротару була хедлайнером фестивалю Atlas Weekend у Києві.

Фото з Instagram