Онука Ротару показала бабусю-іменинницю у зірочках
7-го серпня співачка Софія Ротару святкує 72-річчя, і першими традиційно іменинницю привітали її рідні.
Онуки Софія і Анатолій та син Руслан із невісткою Світланою запостили фото з Софією Михайлівною у синій прозорій сукні в білі зірочки.
Особливо зворушливим вийшло вітання у сина Ротару.
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Я всегда думал, ну как это - когда тебя любят на протяжении полувека миллионы людей? Наверное, какое-то особое чувство, которое дано испытать только великим Артистам... Ну а для меня ты всегда будешь Мамой - родной,единственной и лучшей! Дай Бог тебе здоровья и душевного спокойствия! Наслаждайся каждым днем - ты этого заслужила! С Днем рождения, София Михайловна Ротару[email protected] 🙏🏼❤️
Нагадаємо, нещодавно Софія Ротару була хедлайнером фестивалю Atlas Weekend у Києві.
Фото з Instagram