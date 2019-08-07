Онука Ротару показала бабусю-іменинницю у зірочках

7 серпня 2019, 12:10

7-го серпня співачка Софія Ротару святкує 72-річчя, і першими традиційно іменинницю привітали її рідні.

Онуки Софія і Анатолій та син Руслан із невісткою Світланою запостили фото з Софією Михайлівною у синій прозорій сукні в білі зірочки.

Особливо зворушливим вийшло вітання у сина Ротару.

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Я всегда думал, ну как это - когда тебя любят на протяжении полувека миллионы людей? Наверное, какое-то особое чувство, которое дано испытать только великим Артистам... Ну а для меня ты всегда будешь Мамой - родной,единственной и лучшей! Дай Бог тебе здоровья и душевного спокойствия! Наслаждайся каждым днем - ты этого заслужила! С Днем рождения, София Михайловна Ротару[email protected] 🙏🏼❤️

Публикация от Rus (@rusevdokimenko) 6 Авг 2019 в 2:45 PDT


 
Важко повірити, але Ротару вже 72 роки
 
Співачка чудово виглядає і може собі дозволити оголити плечі у прозорій сукні
 
Іменинниця приймає вітання у себе на галявині

Нагадаємо, нещодавно Софія Ротару була хедлайнером фестивалю Atlas Weekend у Києві.

Фото з Instagram


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