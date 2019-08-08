Савченко романтично попозувала на Балтиці та пішла купатися в платті

"Пролетівши" на виборах до нової Верховної Ради, колишня депутатка Надія Савченко гайнула собі на море. Щоправда, обрала вона не спекотні краї, а стриману Балтику, і фотосесію на пляжі влаштувала не у купальнику, а в сукні.

У ній Надя зрештою і скупалася.

Надія Савченко попозувала у сукні на балтійському узбережжі

Забула вдома купальник?

"Балтійське море влітку нагадує Чорне море взимку. Холодна вода наповнює силою!", - поділилася Савченко.

Ексдепутатка намочила свою гарну сукню

Ассоль Надя в очікуванні червоних зелених вітрил?

Відео своєї епічної мокрої пригоди вона поділилася в сторі, але воно вже є й на YouTube.

Нагадаємо, якось Надія розказувала, як працювала в службі сексу по телефону, і як це стало їй у пригоді в армії.

Фото з Facebook Савченко, відео з YouTube