Савченко романтично попозувала на Балтиці та пішла купатися в платті
8 серпня 2019, 16:55
"Пролетівши" на виборах до нової Верховної Ради, колишня депутатка Надія Савченко гайнула собі на море. Щоправда, обрала вона не спекотні краї, а стриману Балтику, і фотосесію на пляжі влаштувала не у купальнику, а в сукні.
У ній Надя зрештою і скупалася.
"Балтійське море влітку нагадує Чорне море взимку. Холодна вода наповнює силою!", - поділилася Савченко.
Відео своєї епічної мокрої пригоди вона поділилася в сторі, але воно вже є й на YouTube.
Нагадаємо, якось Надія розказувала, як працювала в службі сексу по телефону, і як це стало їй у пригоді в армії.
Фото з Facebook Савченко, відео з YouTube
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