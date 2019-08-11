Експрес-шлюб: головний митник Нефьодов одружився у Мін’юсті

Голова Держмитниці Максим Нефьодов нашвидкуруч одружився зі своєю дівчиною Яною Калмиковою.

Парочка протестувала послугу експрес-шлюбу від Міністерства Юстиції.

Про це 35-річний Нефьодов повідомив у своєму Facebook.

"Протестували з Yana Kalmykova послугу Міністерство Юстиції шлюб за добу. Нормально вийшло, найскладніше, звісно, вмовити наречену. Обручку собі купив за годину до церемонії. Sergiy Petukhov урочисто все провів як в.о. міністра, відчувається досвід!" - написав Макс.

Нефьодову так закортіло одружитися, що він вирішив зробити це буквально за 24 години

Новоспечена дружина Макса Яна - львів'янка і теж економіст за освітою

До слова, проект Мін'юсту "Шлюб за добу" функціонує в Києві з серпня 2016-го року.

Фото з Facebook