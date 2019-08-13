Покійна російська фешн-діва Вербер виявилася тещею олігарха, пов'язаного з Зеленським і Коломойським

Російська світська левиця, бізнес-леді та фешн-директорка московського ЦУМу Алла Вербер днями померла в Італії в віці 61 року. Ця трагедія сталася в сім'ї людини з оточення президента Володимира Зеленського та олігарха Ігоря Коломойського.

Дочка Вербер Катерина є дружиною бізнесмена Тимура Міндича, співвласника "Кварталу 95" та кіпрської компанії Green Family Ltd, якою донедавна володів і Зеленський.

Алли Вербер, фешн-директорки московського ЦУМу, бізнес-леді та подруги російського бомонду не стало 6-го серпня

Пов'язують Міндича і з групою "Приват", де він буцімто є куратором медіа-бізнесу або, за іншими джерелами, охоронних структур.

Про це пише "Новое время" з посиланням на Telegram-канал "Незыгарь".

Катерина Вербер - дружина олігарха Тимура Міндича

Як відомо, Катерина Вербер, як і її покійна мати, просуває модні бренди, але вже не в Росії, а в Україні. Зокрема їй належить кивський бутік Dolce&Gabbana.

Пара одружилася в 2010-му році в Ізраїлі

Як повідомляє сайт Word You, із Міндичем у них є троє дітей: дочки Мішель та Елізабет і син Майкл, який народився навесні 2018-го року.

Покійна Алла Вербер із онуками

Цікаво, що свого часу в Тимура був шанс породичатися з Ігорем Коломойським. Як розказував останній "Українській правді", колись із Міндичем була заручена його донька. І з Зеленським Коломойського познайомив теж він.

Катерина з Доменіко Дольче та Стефано Габбана

І з майбутнім на той момент президентом

"Скажімо так, він бізнес-партнер у деяких проектах, не надто важливих, типу девелоперських", - так висловився про Міндича Коломойський у травні.

А от на запитання, чи є Тимур його представником у "95 кварталі", олігарх відповів риторично.

"Я би довірив колишньому нареченому своєї дочки, який не відбувся, бути моїм представником?", - зазначив він.

Тимур воліє зайвий раз не світитися в жінчиному фотоблозі

Нагадаємо, у квітні дебатам перед президентськими виборами передував "баттл" зі здачею аналізів. І до лабораторії Зеленський прибув автом Mercedes-benz S 600, котре, згідно з Єдиним державним реєстром МВС України зареєстроване на людину з ім'ям Міндіч Тимур Михайлович.

Як припускає Telegram-канал, покійна Вербер могла бути "неофіційним контактом між Україною та Росією", який тепер обірвався.

Повідомляється, що причиною смерті бізнес-леді став менінгококовий сепсис. Похорон відбудеться днями у Торонто.

Фото з Instagram Алли та Катерини Вербер