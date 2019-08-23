"В нашій країні все най-най-най": Потап і MOZGI присвятили кліп Україні
23-го серпня, у День прапору та напередодні Дня Незалежності, гурт MOZGI символічно презентував свій перший українськомовни трек "999" та кліп на нього.
Нове відео групи - це присвята батьківщині та всім українцям, які гідні жити у найкращій країні. Це розповідь про світле майбутнє крізь поки що не зовсім світле сьогодення.
Гурт разом зі знімальною командою проїхав пів країни, щоб показати, наскільки різноманітна та багатогранна Україна.
"У кожного з нас в серці живе своя Україна, але ми вирішили показати ії справжньою, без прикрас" - зауважили MOZGI.
Локаціями для зйомок стали зовсім не туристичні місця: Запорізька школа-інтернат "Козацький ліцей", Первомайський кар’єр Граніт, Слобідський ринок у Одесі, Авдіївський коксохімічний завод, дороги та СТО.
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