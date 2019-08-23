"В нашій країні все най-най-най": Потап і MOZGI присвятили кліп Україні

23 серпня 2019, 10:11

23-го серпня, у День прапору та напередодні Дня Незалежності, гурт MOZGI символічно презентував свій перший українськомовни трек "999" та кліп на нього.

Нове відео групи - це присвята батьківщині та всім українцям, які гідні жити у найкращій країні. Це розповідь про світле майбутнє крізь поки що не зовсім світле сьогодення.

Гурт разом зі знімальною командою проїхав пів країни, щоб показати, наскільки різноманітна та багатогранна Україна.

 
Потап і компанія зняли соціальний кліп-присвяту

"У кожного з нас в серці живе своя Україна, але ми вирішили показати ії справжньою, без прикрас" - зауважили MOZGI.

 
Головні герої відео - звичайні люди з різних куточків

Локаціями для зйомок стали зовсім не туристичні місця: Запорізька школа-інтернат "Козацький ліцей", Первомайський кар’єр Граніт, Слобідський ринок у Одесі, Авдіївський коксохімічний завод, дороги та СТО.

 
 
"В нашій країні все най-най-най"
 

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