"В нашій країні все най-най-най": Потап і MOZGI присвятили кліп Україні

23-го серпня, у День прапору та напередодні Дня Незалежності, гурт MOZGI символічно презентував свій перший українськомовни трек "999" та кліп на нього.

Нове відео групи - це присвята батьківщині та всім українцям, які гідні жити у найкращій країні. Це розповідь про світле майбутнє крізь поки що не зовсім світле сьогодення.

Гурт разом зі знімальною командою проїхав пів країни, щоб показати, наскільки різноманітна та багатогранна Україна.

Потап і компанія зняли соціальний кліп-присвяту

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"У кожного з нас в серці живе своя Україна, але ми вирішили показати ії справжньою, без прикрас" - зауважили MOZGI.

Головні герої відео - звичайні люди з різних куточків

Локаціями для зйомок стали зовсім не туристичні місця: Запорізька школа-інтернат "Козацький ліцей", Первомайський кар’єр Граніт, Слобідський ринок у Одесі, Авдіївський коксохімічний завод, дороги та СТО.

"В нашій країні все най-най-най"

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