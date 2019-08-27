Мірошниченко вдруге стане татком. ФОТО
Телеведучий Тимур Мірошниченко незабаром стане татком двох діток. Дружина зірки Інна, яка в червні 2018-го року народила йому донечку Мію, чекає на ще одне маля.
У неї вже 20 тижнів вагітності.
Радісною новиною подружжя поділилося в Instagram. Інна присвятила зворушливий допис коханому чоловіку.
"Мені хотілося огорнути тебе безкінечною ніжністю, теплом та любов'ю. Хотілося, щоби ти був найщасливішим та найкоханішим у цьому всесвіті. Так з'явилася вона. Наша Мімі Тимурівна. Маленька дівчинка, що здатна любити тебе так само сильно, як і, а може, навіть більше. Вона наповнила твоє життя світлом та сенсом, яких ти не відчував раніше", - написала жінка.
"І любові стало так багато, глибокої такої проникливої й такої трепетної... що мені захотілося, щоби вона і далі продовжувалася в очах наших дітей", - зізналася вона.
Зі слів Інни, вона так сильно кохає Тимура, що сама думка про велику родину, де в кожному є часточка його, робить її неймовірно щасливою.
"Знайомтеся, наш #Junior!👶🏻 20 тижнів. Він пройшов уже половину шляху до зустрічі з цим світом. Не завжди справедливим чи послідовним, але тим світом, де йому точно ніколи не забракне як мінімум одного - нашої любові!", - пообіцяла Мірошниченко.
Нагадаємо, до того, як у Інни не округлився животик, пара встигла влаштувати весільну фотозйомку, якої в них не було, коли одружувалися. Нагадаємо, наречена тоді обрала дуже незвичайну сукню.
Фото з Instagram Тимура та Інни Мірошниченків