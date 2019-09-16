Балетне подружжя: Кухар і Стоянов нарешті одружилися. ВІДЕО

37-річна прима балерина Національної опери Катерина Кухар нарешті стала офійіною дружиною свого коханого Олександра Стоянова, з яким танцює в парі та має двох спільних дітей.

Закохані разом уже 10 років, а 5 років тому вони повінчалися. І ось нарешті дозріли до РАГСу.

Церемонію одруження Кухар та Стоянова показали у програмі "Танці з зірками", де Катерина є суддею.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 15 Сен 2019 в 4:11 PDT

Самі ж "молодята" написали зворушливі обітниці одне одному у своїх Instagram.

Цікаво, що торік Олександр і Катерина побралися у США, але цей шлюб не є дійсним в Україні.

Балетне подружжя, як відомо, виховує 10-річного Тимура і 4-річну Настю.

Фото та відео з Instagram