Балетне подружжя: Кухар і Стоянов нарешті одружилися. ВІДЕО
37-річна прима балерина Національної опери Катерина Кухар нарешті стала офіційною дружиною свого коханого Олександра Стоянова, з яким танцює в парі та має двох спільних дітей.
Закохані разом уже 10 років, а 5 років тому вони повінчалися. І ось нарешті дозріли до РАГСу.
Церемонію одруження Кухар та Стоянова показали у програмі "Танці з зірками", де Катерина є суддею.
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Самі ж "молодята" написали зворушливі обітниці одне одному у своїх Instagram.
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Столько лет мы любим друг друга. Столько мы с тобой пережили, создали, осознали.... мы воспитываем с тобой замечательных детей и живем «с одним сердцем на двоих» уже много лет. ⠀ Для нас формальность и шаблоны всегда были на 122 плане! Но всегда было важно получить благословение небес, именно поэтому, 5 лет назад мы с тобой соединили единой нитью нашу жизнь и стали мужем и женой перед Богом. ⠀ А сегодня мы сделали то, чего от нас так долго ждали наши самые близкие люди. ⠀ Люблю♥️ ⠀ #weddingday #mylovestory #kukhar_stoianov
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Бесконечно счастлив и влюблен! ⠀ До тебя я мог только догадываться, что такое любовь, влюбленность, настоящие чувства. Никогда не мог даже подумать, что на самом деле, никакие слова не предают то, что чувствует сердце. ⠀ Любовь — это достаточно сложный процесс принятия и компромиссов. Но наша с тобой любовь — легкая, искренняя, счастливая и список этих прилагательных я могу продолжать до бесконечности! ⠀ И уже столько лет, столько прекрасных дней мы идём рука об руку и это навечно — перед Богом, перед близкими и между нами. ⠀ Твой, навсегда и навеки. Люблю!♥️
Цікаво, що торік Олександр і Катерина побралися у США, але цей шлюб не є дійсним в Україні.
Балетне подружжя, як відомо, виховує 10-річного Тимура і 4-річну Настю.
Фото та відео з Instagram