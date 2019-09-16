Балетне подружжя: Кухар і Стоянов нарешті одружилися. ВІДЕО

Понеділок, 16 вересня 2019, 12:06

37-річна прима балерина Національної опери Катерина Кухар нарешті стала офійіною дружиною свого коханого Олександра Стоянова, з яким танцює в парі та має двох спільних дітей.

Закохані разом уже 10 років, а 5 років тому вони повінчалися. І ось нарешті дозріли до РАГСу.

Церемонію одруження Кухар та Стоянова показали у програмі "Танці з зірками", де Катерина є суддею.

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Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 15 Сен 2019 в 4:11 PDT

Самі ж "молодята" написали зворушливі обітниці одне одному у своїх Instagram. 

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Столько лет мы любим друг друга. Столько мы с тобой пережили, создали, осознали.... мы воспитываем с тобой замечательных детей и живем «с одним сердцем на двоих» уже много лет. ⠀ Для нас формальность и шаблоны всегда были на 122 плане! Но всегда было важно получить благословение небес, именно поэтому, 5 лет назад мы с тобой соединили единой нитью нашу жизнь и стали мужем и женой перед Богом. ⠀ А сегодня мы сделали то, чего от нас так долго ждали наши самые близкие люди. ⠀ Люблю♥️ ⠀ #weddingday #mylovestory #kukhar_stoianov

Публикация от Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official) 15 Сен 2019 в 7:49 PDT

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Бесконечно счастлив и влюблен! ⠀ До тебя я мог только догадываться, что такое любовь, влюбленность, настоящие чувства. Никогда не мог даже подумать, что на самом деле, никакие слова не предают то, что чувствует сердце. ⠀ Любовь — это достаточно сложный процесс принятия и компромиссов. Но наша с тобой любовь — легкая, искренняя, счастливая и список этих прилагательных я могу продолжать до бесконечности! ⠀ И уже столько лет, столько прекрасных дней мы идём рука об руку и это навечно — перед Богом, перед близкими и между нами. ⠀ Твой, навсегда и навеки. Люблю!♥️

Публикация от Aleksandr Stoianov / Стоянов (@stoianov_aleksandr) 15 Сен 2019 в 7:52 PDT

Цікаво, що торік Олександр і Катерина побралися у США, але цей шлюб не є дійсним в Україні.

Балетне подружжя, як відомо, виховує 10-річного Тимура і 4-річну Настю. 

Фото та відео з Instagram

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