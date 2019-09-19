"Кокс", бакси та стриптиз: як син Гонтаревої 30-річчя святкував

19 вересня 2019, 11:15

Поки у мережі обговорюють підпал будинку ексголови НБУ Валерії Гонтаревої 17-го вересня у Гореничах під Києвом, на забороненому в Україні сайті "Одноклассники" знайшли фото з 30-річчя її сина Антона.

Їх туди виклала свекруха Гонтаревої, Зоя Боровик (Томашевська). Про це повідомляє "Страна".

У фотозвіті жіночки є багато цікавого. Розваги сімейства у стилі мафії – з кокаїном з цукрової пудри, з "доларами", стриптизерками, казино та елементами садомазо.

Як зазначає видання, святкування відбувалося в Києві в елітному ресторані італійської кухні "Маріо". І, судячи за все, гуляли ще рік тому, бо 30 років Антону Гонтареву виповнилося у 2018-му.


 
Старший син Гонтаревої Антон з дружиною та сином Девідом
 
Валерія Олексіївна зі своєю свекрухою, завдяки якій світ і побачив усі ці розваги
 
Пані Зоя робить вигляд, що нюхає кокс
 
"Красиво жить не запретишь"
 
Конкурси були цікаві
 
А місцями дууууже цікаві
 
Оце так 30-річчя!
 
 
 
Друзі Антона, як бачимо, хорошої про нього думки
 
Гонтарев з дружиною, синами та свекрами
 
Пані Валерія, судячи з вигляду, якраз повернулася зі свого індійського релаксу
 
На але ж тут такий привід - день народження сина. Можна й хильнути трішки

Фото з сайту "Страна"


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