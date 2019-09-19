"Кокс", бакси та стриптиз: як син Гонтаревої 30-річчя святкував
19 вересня 2019, 11:15
Поки у мережі обговорюють підпал будинку ексголови НБУ Валерії Гонтаревої 17-го вересня у Гореничах під Києвом, на забороненому в Україні сайті "Одноклассники" знайшли фото з 30-річчя її сина Антона.
Їх туди виклала свекруха Гонтаревої, Зоя Боровик (Томашевська). Про це повідомляє "Страна".
У фотозвіті жіночки є багато цікавого. Розваги сімейства у стилі мафії – з кокаїном з цукрової пудри, з "доларами", стриптизерками, казино та елементами садомазо.
Як зазначає видання, святкування відбувалося в Києві в елітному ресторані італійської кухні "Маріо". І, судячи за все, гуляли ще рік тому, бо 30 років Антону Гонтареву виповнилося у 2018-му.
Фото з сайту "Страна"
Приєднуйтесь до дискусії