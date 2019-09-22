Alyona Alyona отримала музичну нагороду у Гамбурзі
Неділя, 22 вересня 2019, 10:42
Реперка Alyona Alyona стала переможницею у категорії Hip-Hop/Rap європейської премії ANCHOR Award у Гамбурзі.
Статуеткою уркаїнка похвалилася у мережі.
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The winner of the 4th ANCHOR Award as presented by the Jury members: Arnim Teutoburg-Weiß, Bob Rock, @katenash, @tonyvisconti, @peachesnisker & @zanrowe: “We have decided upon an artist with whom we all lost our shit to, the minute they started to perform" Congrats @alyona.alyona.official!!!! #ANCHOR2019
Міжнародна музична премія ANCHOR існує з 2016-го року з ініціативи Reeperbahn Festival. Нею нагороджують нових та багатообіцяючих талантів у різних музичних жанрах та напрямках.
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