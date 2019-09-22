Alyona Alyona отримала музичну нагороду у Гамбурзі

22 вересня 2019, 10:42

Реперка Alyona Alyona стала переможницею у категорії Hip-Hop/Rap європейської премії ANCHOR Award у Гамбурзі.

Статуеткою українка похвалилася у мережі.


Міжнародна музична премія ANCHOR існує з 2016-го року з ініціативи Reeperbahn Festival. Нею нагороджують нових та багатообіцяючих талантів у різних музичних жанрах та напрямках.


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