Alyona Alyona отримала музичну нагороду у Гамбурзі

Неділя, 22 вересня 2019, 10:42

Реперка Alyona Alyona стала переможницею у категорії Hip-Hop/Rap європейської премії ANCHOR Award у Гамбурзі. 

Статуеткою уркаїнка похвалилася у мережі. 

Міжнародна музична премія ANCHOR існує з 2016-го року з ініціативи Reeperbahn Festival. Нею нагороджують нових та багатообіцяючих талантів у різних музичних жанрах та напрямках. 

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