Екс Слави з "НеАнгелів" порівняв шлюб із купівлею автівки та пояснив, чому у них не було весілля

Колишній чоловік співачки Слави Камінської, пластичний хірург Едгар Камінський вирішив поділитися власними думками про шлюб.

У своєму пості в Instagram лікар зауважив, що в офіційному одруженні більше зацікавлені жінки. А ще Едгар розповів, чому у них зі Славою не було гучного весілля.

"Моє ставлення до шлюбу позитивне", - почав Камінський.

"Хоча я не виключаю, що в офіційному оформленні стосунків, в першу чергу, зацікавлені дівчата, майбутні наречені. Це бажання я порівнюю з покупкою автомобіля. Погодьтеся, приємніше їздити на машині, коли в техпаспорті фігурує саме твоє прізвище, і ти на сто відсотків упевнений в своїх правах, що цей автомобіль саме твій. При цьому, ти ще більше переживаєш за те, що автомобіль можуть викрасти", - метафорично висловився Едгар.⠀

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"Що стосується весілля, то моя думка така: якщо є гроші в сім'ї ─ влаштовуйте. Якщо об'єктивно їх немає, то краще приберегти кошти на покупку житла, машини, кондиціонера або меблів в нову квартиру. Святкувати весілля на останні заощадження не варто", - заявив Камінський.⠀

У Камінського дуже практичне ставлення до весілля: є вільні гроші - є весілля, нема грошей - не треба і весілля

"Наприклад у мене зі Славою не було весілля. Ми вирішили гроші, які могли б піти на організацію торжества, вкласти в сімейний відпочинок. Тоді ми прекрасно провели час на Тенеріфе з моєю мамою і тещею", - повідомив хірург.

"Я буду намагатися, щоби моє фінансове становище в майбутньому дозволило мені організувати гідне весілля своїм дітям", - наголосив тато двох малюків

Нагадаємо, після того, як стало відомо про розлучення Камінських, Едгар прокоментував своє рішення у мережі.