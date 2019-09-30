На грецькому весіллі сина Ніконова співали Сердючка та Остапчук
30 вересня 2019, 15:17
Два дні київські селебріті гуляли весілля старшого сина президента компанії KAN Development Ігоря Ніконова, Андрія Ніконова у Греції.
Співала Вірка Сердючка, ведучими були Андрій Доманський та Володимир Остапчук, а серед гостей - дизайнер Іван Фролов, видавець Ірина Турбаєвська, дружина Миколи Мартиненка Ганна та багато інших столичних тусовщиків.
Численні сестри нареченого були одягнені в один колір, а наречена Ання Горбуненко змінила дві сукні та кросівки на туфлі.
Фото і відео з весілля викладали у свої Instagram гості.
Андрій Ніконов торік закінчив університет, і його багати батько наголошував, що не хоче, аби син працював у його компанії.
Фото та відео з соцмереж
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