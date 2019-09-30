На грецькому весіллі сина Ніконова співали Сердючка та Остапчук

Два дні київські селебріті гуляли весілля старшого сина президента компанії KAN Development Ігоря Ніконова, Андрія Ніконова у Греції.

Співала Вірка Сердючка, ведучими були Андрій Доманський та Володимир Остапчук, а серед гостей - дизайнер Іван Фролов, видавець Ірина Турбаєвська, дружина Миколи Мартиненка Ганна та багато інших столичних тусовщиків.

Численні сестри нареченого були одягнені в один колір, а наречена Ання Горбуненко змінила дві сукні та кросівки на туфлі.

Фото і відео з весілля викладали у свої Instagram гості.

Реклама:

Андрій Ніконов торік закінчив університет, і його багати батько наголошував, що не хоче, аби син працював у його компанії.

Андрій Ніконов та Аня Горбуненко разом вже понад 4 роки, а заручилися рік тому

Як відомо, у Ігоря та Іванни Ніконових 10 дітей на двох, 7 з яких - дівчата

Мачуха нареченого Іванна Ніконова та Ірина Турбаєвська

Гірко!

Сердючка - бажана гостя і на ювілеях , і на весіллях

Іван Фролов та Вова Остапчук і співали, і танцювали

Фото та відео з соцмереж