Гросу, Огнєвіч і Kadnay порадили, як позбутися осінньої хандри

З настанням холодів та зникненням сонячних днів ми частенько чуємо про осінню хандру. У пошуковиках багато запитів про те, як подолати цей стан, та купа порад психологів.

Але далеко не для всіх осінь асоціюється з тугою за літнім теплом, адже саме восени настає активна фаза у роботі та навчанні. Особливо, для артистів, які зазвичай саме в цей період планують концерти і гастрольні тури.

ТаблоID поцікавився у кількох зірок шоу-бізнесу, як саме вони долають осінню депресію.

"Щоб уникнути стану осінньої депресії, я намагаюся вириватися на пару днів на екскурсію в цікаві місця", - каже співачка Катерина Бужинська.

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"Важливо - щоб це були нові міста, бо враження від першої зустрічі з новим містом - не передати словами. Також мені допомагають веселі заняття і розваги з дітьми. Вони для мене - справжнє джерело енергії. І, звичайно ж, готую. Коли готуєш найнезвичайніші страви для своєї родини - підживлюєшся позитивом. Всім рекомендую", - радить Катя.

Катя радить готувати смаколики та відвідувати нові місця

"Коли займаєшся музикою і даєш концерти - про депресію і думати нема коли. А своїм шанувальникам я раджу їздити до Львова, в це прекрасне чарівне місто, де можна насолоджуватися його неповторною атмосферою, і смачною їжею в затишних ресторанчиках", - поділилася співачка Злата Огнєвіч.

Після рекомендації Злати закортіло терміново поїхати на вікенд до Львова

"У сучасному світі найпростіший спосіб позбутися депресії - це вимкнути телефон, тобі ніхто не дзвонить, не звертається з будь-якими проханнями, питаннями, проблемами. У тебе немає доступу до соцмереж, ти не читаєш гнівні пости в Facebook, дурні коментарі в Instagram і не гортаєш стрічку новин. Відключивши телефон, ти можеш більше часу приділити своїй сім'ї і своїм друзям. І келишок вина на ніч - ніхто не відміняв", - зазначив шоумен і друг президента Зеленського Артем Гагарін.

Вимкнути телефон і соцмережі - це розкіш у наші часи, але навіть Артем іноді це робить

"Мені нема коли впадати в депресію. Зазвичай, в такі моменти я закриваюся на студії. І багато часу проводжу саме там", - заявила Аліна Гросу.

"Рятують друзі, кіно і обійми коханого чоловіка. Якщо чесно, я люблю осінь. Причина депресії – незадоволеність собою. Це коли ти чогось не досяг, чого хотів. Тому я б порадила не зациклюватися на чомусь одному: коханій людині або роботі. Якщо ви цього позбудетеся, це вас підкосить. Нехай у вас буде і хобі, і улюблена робота, і любов, друзі. Особистість повинна бути гармонійною", - наголосила вона.

Вдосконалюйте себе та знайдіть хобі - закликає Аліна

"Всі проблеми завжди ховаються у нас в голові, і це нам вирішувати, яким чином з ними жити. У моєму випадку важливо, щоби голова і серце були зайняті. Голова і думки - роботою, в моєму випадку музикою. Серце - любов'ю", - зазначив Діма Каднай.

Улюблена робота і кохання - головний рецепт Діми

"Будемо чесні один перед одним. Найчастіше під словом "депресія" ми ховаємо звичайну нудьгу. Або через велику зайнятість, відсутність будь-якого відпочинку, або через внутрішні переживання і стреси. Ми стаємо вразливими до змін нашого емоційного фону у бік "печаль, туга, смуток сумний". І це нормально!) Я навчився свого часу приймати життя у всіх його проявах, різних фарбах і підй*бах. Дружити з апатією, наприклад. Пробували? Повірте, коли ви приймете цей стан, йому самому буде з вами, "овочем", нудно. І депресія піде", - упевнений Філіп Коляденко.

А Філ радить просто прийняти хандру, і тоді цей стан сам від вас піде

Фото з Instagram