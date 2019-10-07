Хрещена першої леді Кравець: Зеленський планує повернутися до "Кварталу"

Виявляється, актриса студії "Квартал 95" Олена Кравець - не лише подруга президента Володимира Зеленського, а й хрещена його дружини.

А ще Кравець знає про наміри "Вовки" повернутися до команди кварталівців. Через 5 років.

Про це вона розказала у "Світському житті".

Коли чоловік Кравець хрестив дочку Зеленських Сашу, виявилося, що її мати нехрещена.

"Тоді священик запропонував одразу похрестити і Олену, а вона мені: "Оленко, будеш моєю хресною?", я й погодилася, тож це відбулося одразу на місці", - розповіла Кравець.

Тепер Кравець пародіює свою похресницю першу леді

Осадча також запитала Олену, чи не заважає їй дружба з Зеленськими пародіювати першу леді.

"Ні! По-перше, Вова все перевіряє і вичитує тексти. По-друге, ми ж думаємо над тим, що ми кажемо. Це дуже цікаво, коли по роботі треба пародіювати подругу. Такого ще, мені здається, не було", - зізналася Кравець.

Зеленський досі вичитує тексти "Кварталу"

Крім того, Олена поділилася, як тепер вона спілкується з президентом, з яким дружить зі студентських років.

"Коли я дивлюся на Володимира, то не можу у це повірити! У телефоні я його не перейменувала, він так і підписаний у мене "Вовка"… Це дуже класно, тому що нічого у наших стосунках не змінилося", - запевнила актриса.

Для Кравець Зеленський досі "Вовка"

"Я зателефонувала президентові на День Незалежності, аби сказати, як мене зачепила його промова, а він відповів: "Будь ласка, телефонуйте мені! Я ж планую повернутися до вас через п’ять років!". До речі, він не видалився із жодної групи "Кварталу" у соцмережах та месенджерах, іноді він щось пише навіть", - додала Кравець.

Президент встигає і с кварталівцями у соцмережах поспілкуватися

Фото з Instagram Олени Зеленської та фан-сторінки "Кварталу"