Слава "НеАнгел" про розлучення: Я досі не знаю, чому ми розійшлися

Співачка Слава Камінська зізналася, що досі не розуміє, чому вони з Едгаром Камінським розлучилися.

Про це вона розповіла Катерині Осадчій у "Світському житті".

"Я вам скажу, що я і досі не знаю, чому ми розлучилися. Я не знаю, може (була) інша, інший. Я не натякаю, але я дійсно не знаю, чому ми розлучилися. Ініціатива була, звичайно, його", - заявила Слава.

"Ну як я як мати могла розлучитися з чоловіком? Навіть тоді, коли мене щось не влаштовувало, я мати, у мене є діти, і я б цього ніколи не зробила. І я, може, трошки старша та мудріша, а хтось молодий, і хочеться погуляти, але колись прийде ж розум", - зазначила співачка.

Слава каже, що як мати ніколи б не пішла на такий радикальний крок. А Едгар раніше писав, що він сам не вірить у те, що розлучається

На запитання, що саме Едгара не влаштовувало у стосунках з нею, Слава відповіла:

"Йому не подобалося те, що у мене була особиста думка, а я, як дружина, мала погоджуватися з усім".

До речі, питання з розподілу майна подружжя досі не вирішило. Слава з дітьми живе у квартирі, яку вони з Едгаром разом купили у шлюбі. Але він житло на неї не переписав.

Зараз Слава не спілкується з ексом. Але він часто бачиться з дітьми.

"Дітей він бачить і все частіше став забирати їх до себе. Діти повинні проживати з матір'ю, а тато нехай влаштовує своє особисте життя", - сказала Слава.

До того ж, співачка зізналася, що має стосунки, але з ким саме – не каже.

"Є стосунки. Як каже моя подружка, щастя любить тишу", - прокоментувала Камінська.

Співачка не проти вийти заміж знову

А ще співачка не виключає, що може вийти заміж знову.

"Якщо поруч зі мною буде чоловік, який не буде мені підходити, то буде і п'ятий, і шостий", - заявила Слава.

Нагадаємо, Слава та Едгар Камінські розлучилися у липні після 5-ти років шлюбу.

Фото з Instagram