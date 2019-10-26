Остапчук розлучається після 12 років шлюбу

Телеведучий і шоумен Володимир Остапчук підтвердив інформацію про те, що вони з дружиною Оленою Войченко розлучаються після 12-ти років шлюбу.

У пари, як відомо, двоє дітей - дочка Емілія і син Еван-Олександр.

"У мережі з'явилася інформація про наше розлучення. Так це правда", - зазначили Володимир з Оленою у коментарі "Viva!".

Володимир і Олена прийняли рішення розійтися

Реклама:

"Життя непередбачуване і так трапляється. Щиро сказати, ми не хочемо виносити наші особисті взаємини на загальний огляд. Ми особливо трепетно ​​оберігаємо наш особистий простір, адже у нас двоє чудових дітей", - зазначили вони.

У пари є 6-річна дочка та півторарічний синочок

"Між нами роки міцних стосунків і дружби, підтримки і партнерства, спільних подорожей, життя на дві країни, що далеко не легко, і багато іншого. Час, який ми провели разом ми згадуємо з вдячністю, а в майбутнє дивимося по-новому. Поки це все, що ми хочемо сказати, і просимо з повагою ставиться до нашого рішення і до цієї ситуації", - попросили Вова з Оленою.

Нагадаємо, у березні 2018-го в Остапчука народився син у Канаді.

Фото з Instagram