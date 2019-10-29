Син Кароль дав перше інтерв’ю, а вона назвалася жінкою-долею

10-річний син Тіни Кароль, Веніамін Огір дав своє перше справжнє інтерв’ю.

На сторінках Viva! хлопець трішки розказав про своє життя в Англії, а сама Тіна назвалася жінкою-долею.

Перш за все, хлопчик розповів про своїх британських друзів.

"У мене їх багато: 50 осіб. Я ніколи не буваю головним в компанії. Мені краще вчитися добре, ніж бути головним. А я і не хочу цього. У нас не прийнято, щоб у компанії був хтось головний", - зауважив Веня.

Тіна взяла сина з собою на інтерв'ю, і він теж відповів на кілька запитань

"Після школи граю на барабанах, на фортепіано. Мені більше подобаються барабани. Займаюся фехтуванням, регбі, танцюю в українському клубі гопак. Після всіх занять мені хочеться пограти і повеселитися. Зі своїми друзями я трохи граю онлайн, мені це подобається. Minecraft, Fortnite ..." - розказав син Кароль.

"На свій день народження я хочу, щоб мама була поруч. І ще хочу знову побувати з нею на Маврикії", - зізнався хлопець.

Минулого літа Тіна з Венею відпочивали на Маврікії і там святкували його день народження

Сама ж Кароль, як завжди, говорила про свою місію.

"У мене конкретна місія: я жінка-доля. І коли я співаю, це співзвучно глядачеві, з яким я говорю однією мовою. Мій секрет в тому, що ніякого секрету немає. Це моє правило: я сама і є секрет, движок", - зазначила артистка.

Жінка-доля, жінка-секрет

Нагадаємо, нещодавно Тіна з сином розважалися у Львові.

Фото Viva! та з Instagram