Федишин розповіла, чому не святкує Хелловін

Співачка Ірина Федишин – одна з не багатьох зірок шоубізу, які не відзначають Хелловін.

У своєму Instagram виконавиця хіта про маленькі долоньки пояснила свою позицію.

"Я не святкую Хелловін!.. Сьогодні "несвяте свято". Багато людей переодягаються у костюми нечисті і граються зі злими силами. Безумовно, саме переодягання не має у собі якогось негативу, але дивлячись з якою ціллю це робиться. Такі костюми лякають не тільки дітей, але й дорослих, породжуючи відчуття страху і втрати спокою", - заявила Федишин.

Федишин вважає Хелловін "несвятим" святом

"У цей день здійснюється багато злих намірів зі сторони чаклунів і ворожбитів. Як думаєте, чи не стаємо ми під прикриттям культурного святкування на сторону чогось потаємного та негативного... ? Чи повинні ми приймати участь у цьому святкуванні?" - написала Іра.

Іра застерігає своїх підписників від злих намірів чаклунів

Нагадаємо, нещодавно Федишин випустила кліп, у якому майже весь час стоїть та світить струникими ногами в міні.