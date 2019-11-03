Міша Романова пішла з гурту "ВІА Гра" півтора роки тому і тільки зараз розказала, що причиною була вагітність.

Як виявилося, співачка народила сина, якого вважає головним сенсом свого життя. До того ж, вона могла його втратити через операцію зі збільшення грудей, яку їй зробили на 16-му тижні вагітності.

Про це Романова вперше розказала в програмі "Світське життя".

"Так, я пішла з гурту з причини вагітності. Я дуже довго мовчала на цю тему, тому що мені й досі болить… Ця історія взагалі могла закінчитися трагічно", - зізналася Міша.

Реклама:

Говорячи про свою вагітність, Міша не стримала сліз

"Так сталося, що я наважилася на маммопластику у той час, коли ще працювала у гурті "ВІА Гра". Я прийшла до дуже відомого лікаря у дуже відому клініку. Як це заведено, мені зробили усі необхідні аналізи, аби впевнитися, що мене можна допустити до операції. Через кілька тижнів після операції я зрозуміла, що вагітна. Ти тільки-но уяви: мені зробили загальний наркоз на 16 тижні вагітності! У той момент у мене просто не вкладалося у голові, як це можливо!" - розказала Романова.

Романова ошелешила одразу кількома новинами. Зокрема і про збільшення грудей

"Звісно, я поїхала до клініки, і побачила лікаря, у якого тремтіли руки… А лікар-анестезіолог просто почав мене втішати і казати, що у цьому немає нічого страшного, і такі випадки бувають… І це одна з причин, чому я сьогодні вирішила розповісти цю історію. Я хочу попередити усіх жінок, які мають такі самі наміри, не довіряти лікарям на 100%, тому що ніхто не застрахований від їхньої халатності", - наголосила співачка.

Дякувати долі, з сином Міші усе добре

Міша запевнила, що тоді у неї не було ніяких ознак вагітності.

" У той час ми дуже багато працювали з гуртом, багато літали, тому збої у жіночому організмі були звичним явищем… Але ж просто були аналізи, які, мабуть, не перевірили, або ж лікарі подумали: "Не втрачати ж нам 6000 євро перед Новим роком?!"… Слава Богу, що з моїм сином все добре, і мені просто пощастило", - зауважила Романова.

Тепер у співачки є і дитина, і груди

На запитання, чи не думала вона тоді зробити аборт, Міша заявила:

"Я б ніколи не перервала вагітність, тому що мій син – сенс мого життя. Слава Богу, що все обійшлося! У мене дуже гарний син Мартін, якого я скоро покажу".

Батьком первістка Романової є молодий режисер, ім'я якого вона не розкриває. До того ж, вони більше не разом.

"Ми розійшлися, тому що ми з ним різні люди. У цій ситуації мене підтримували батьки, друзі, Макс Барських… Величезне "дякую" їм за це", - поділилася співачка.

Що ж до збільшення грудей, то на це Міша наважилася через прохання чоловіка, в якого вона була закохана.

"Я не знаю, що тоді у мене було в голові, але мені дуже хотілося сподобатися йому. Мабуть, було багато комплексів", - зізналася вона.

Тепер продюсером Романової є Макс Барських, з яким у неї доволі суворий контракт. Там навіть прописала її вага.

"Так, це була моя ініціатива. Я повинна важити не більше 53 кілограмів", - підтвердила Міша.

Зараз Міша важить менше, ніж була до вагітності: "Тому що я багато над цим працюю"

Фото з Instagram