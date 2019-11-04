"Зуби на місці, перевірила": дівчина Богдана покепкувала з його "бійки" з Бакановим

Подруга голови ОП Анастасія Слічна пожартувала про так звану бійку свого хлопця із головою СБУ Іваном Бакановим, про яку у мережі говорили минулі вихідні.

Настя запостила у сторі Facebook фото з коханим та написала: "Зуби на місці, перевірила".

Слічна з сумкою від Celine та останньою моделлю айфона показала Богдана цілим і неушкодженим

Сам Богдан теж жартував із цього приводу і навіть змінив аватарку на фото, де він нібито з вибитими зубами.

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Богдан теж не втримався від жартів і змінив аватарку на це фото

Як відомо, у суботу 2-го листопада, журналіст Станіслав Речинський опублікував пост у Facebook, де стверджував, що 30 жовтня Баканов і Богдан побилися на Банковій. Журналіст також заявив, що "Богдану вибили зуб", і відтоді він не виходив на роботу.

За його даними, конфлікт стався через різні кандидатури на посаду Головного слідчого управління СБУ, які підтримували Богдан і Баканов.

Баканов на прохання "Української правди" прокоментувати інформацію про бійку написав: "Дуже смішно" і багато смайликів. Інший співрозмовник в ОПУ відповів УП, що не знає про таку сварку, але "зуб дає", що Богдану зуб не вибивали.

Сам Богдан в суботу написав жартівливий пост у своєму Facebook.

Пізніше заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко спростував інформацію про бійку Богдана і Баканова.

"Ми спростовуємо цю інформацію, хоча особливого спростування вона не потребує, бо є вигаданою від початку і до кінця. В черговий раз надбанням громадськості став фейк, що не базується на жодному джерелі, яке заслуговувало би хоч на якусь довіру. Шкода, що на нього ведуться серйозні видання, яким довіряють люди", - заявив Тимошенко у Facebook.

Фото з Facebook