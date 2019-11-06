Королева Єлизавета вирішила відмовитися від натурального хутра

Протягом десятиліть королева Єлизавета ІІ любила загорнутися у довгі шуби та мантії з натурального хутра, але на 94-му році життя вона вирішила змінити свої звички.

Відтепер одяг для ЇЇ Величності прикрашатиме лише штучне хутро.

Про це пише The Telegraph.

Давня кравчиня і довірена особа Королеви Анжела Келлі у своїх мемуарах зауважила, що з 2019-го року у холодну погоду ЇЇ Величність носитиме вироби зі штучного хутра.

Прес-секретар Букінгемського палацу підтвердив, що тепер при створенні нового одягу для королеви буде використане лише штучне хутро. Але ЇЇ Величність проводжуватиме носити вже наявні у її гардеробі вироби з натурального хутра.

Протягом багатьох років Єлизавета носила вироби з натурального хутра

Як відомо, організації з захисту тварин неодноразово критикували королеву Єлизавету за те, що вона продовжує носити хутро. Тим більше, що багато будинків високої моди давно відмовилися від цього "жорстокого" матеріалу.

Виконавчий директор Humane Society International Клер Басс висловила захоплення щодо нового правила, встановленого для гардеробу ЇЇ Величності.

"Наш Голова держави, звільняючись від хутра, надсилає потужний месседж про те, що воно вже вийшло з моди та не має місця у Великій Британії", - заявила Басс.

Тепер одяг для королеви прикрашатиме ненатуральне хутро

Також вона наголосила, що наступним кроком має бути заборона продажу хутра у Британії.

"Ми закликаємо британський уряд наслідувати приклад Її Величності та зробити Великобританію першою країною в світі, яка заборонила продаж хутра тварин", - закликала Басс.

А як же бути з любов'ю ЇЇ Величності до полювання?

До речі, герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон теж носить хутро, але гарантує, що воно так званого "етичного" походження. Зокрема, Кейт полюбляє коричневий капелюх зі шкірок альпаки, яка померла природною смертю.

Міддлтон є прихильницею бренду Fairtrade Peruvian Connection та має багато їхніх шапок з альпаки різних кольорів.

Нагадаємо, Королева Єлизавета ще й відома любителька полювання. Свого часу, багатьох шокували фото, на якому Її Величність особисто скручує голову пораненому фазанові.

Фото з Facebook та Instagram The Royal Family