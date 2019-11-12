"Елен і друзі": як змінилися актори улюбленого серіалу 1990-х
Французький серіал "Елен і друзі", який розповідав про веселе життя компанії студентів, їхні закоханості, сварки та розчарування, у 1990-х магнітом вабив до екранів і українських підлітків.
У серіалу було два продовження: "Les vacances de l'amour" ("Канікули кохання") та "Mysteries of Love" ("Загадки кохання"). Останній, між іншим, досі триває.
Підлітки 1990-х подорослішали, і їхні улюблені актори теж, але деякі з них досі лишаються добрими друзями. Зокрема це Елен Ролле (Елен) та Патрік П'юдеба (Ніколя), улюблена серіальна парочка.
Елен нині 52 роки, вона продовжує зніматися в кіно та серіалах, а ще випустила кілька сольних альбомів.
Патрікові зараз 48.
57-річна Рошель Ретфілд (Джоанна), спробувавши себе не лише у акторстві, а й у модельному бізнесі, зрештою обрала іншу путь. Вона художниця та ілюстраторка, живе у США.
Філіп Вассьор (Жозе), 53 роки
Лора Гібер (Бенедикт), 51 рік
Себастьєн Рош (Крістіан), 46 років
Лалі Меньян (Лалі), 51 рік
Каті Андріє, 49 років
Себастьєн Куріво (Себастьєн)
Давід Пру (Етьєн), 51 рік
Фото зі сторінок акторів у соцмережах, а також зі сторінок, присвячених "Елен і друзям", відео з YouTube