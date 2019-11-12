"Елен і друзі": як змінилися актори улюбленого серіалу 1990-х

Французький серіал "Елен і друзі", який розповідав про веселе життя компанії студентів, їхні закоханості, сварки та розчарування, у 1990-х магнітом вабив до екранів і українських підлітків.

У серіалу було два продовження: "Les vacances de l'amour" ("Канікули кохання") та "Mysteries of Love" ("Загадки кохання"). Останній, між іншим, досі триває.

Зліва направо: Ніколя, Крістіан, Елен, Джоанна, Етьєн, Каті

Бенедикт, Жозе, Джоанна, Еллен, Лалі, Крістіан, Ніколя, Себастьєн

Підлітки 1990-х подорослішали, і їхні улюблені актори теж, але деякі з них досі лишаються добрими друзями. Зокрема це Елен Ролле (Елен) та Патрік П'юдеба (Ніколя), улюблена серіальна парочка.

Елен нині 52 роки, вона продовжує зніматися в кіно та серіалах, а ще випустила кілька сольних альбомів.

Еллен Роле - головна героїня серіалу, популярна у Франції співачка

Патрікові зараз 48.

Красень Ніколя зустрічався з Елен

Так Патрік виглядає зараз

57-річна Рошель Ретфілд (Джоанна), спробувавши себе не лише у акторстві, а й у модельному бізнесі, зрештою обрала іншу путь. Вона художниця та ілюстраторка, живе у США.

Рошель Ретфілд обрала малювання

Філіп Вассьор (Жозе), 53 роки

Жозе і Бенедикт

Філіпові 53 роки

Лора Гібер (Бенедикт), 51 рік

Лорі Гібер 51

Себастьєн Рош (Крістіан), 46 років

Джоанна називала свого бойфренда Крі-Крі

Лалі Меньян (Лалі), 51 рік

Каті Андріє, 49 років

Себастьєн Куріво (Себастьєн)

А хто був вашим улюбленцем у серіалі?

Давід Пру (Етьєн), 51 рік

Між іншим, Етьєн та Каті в реальному житті були одружені, мають двох спільних дітей

Так Давід виглядає тепер

Фото зі сторінок акторів у соцмережах, а також зі сторінок, присвячених "Елен і друзям", відео з YouTube