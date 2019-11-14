Зе-депутат Грищук показав двотижневого сина та оголосив його ім’я

30-річний депутат від "Слуги народу" Роман Грищук нарешті оголосив ім’я свого первістка, який народився два тижні тому.

Точніше, це зробила дружина Анна Гресь, яка виклала фото синочка та написала, як його назвали.

"Тимофій Романович Грищук. Знайомтеся".

Гресь зі своїм Тимофієм Грищуком

Також Аня розсекретила свою вагу до пологів та після них.

Як відомо, народжувала жінка Грищука у Пологовому будинку №3. Виписали її з малюком 3-го листопада.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Виписка 👶🏻✅ Публикация от Грищук Рома (@grishchuk) 3 Ноя 2019 в 11:14 PST

Між іншим, народжувала Аня не сама, а за допомогою кесаревого розтину. Вона навіть зняла про це відео.