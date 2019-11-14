Зе-депутат Грищук показав двотижневого сина та оголосив його ім’я
Четвер, 14 листопада 2019, 11:25
30-річний депутат від "Слуги народу" Роман Грищук нарешті оголосив ім’я свого первістка, який народився два тижні тому.
Точніше, це зробила дружина Анна Гресь, яка виклала фото синочка та написала, як його назвали.
"Тимофій Романович Грищук. Знайомтеся".
Також Аня розсекретила свою вагу до пологів та після них.
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2 недели после родов) До беременности 60 кг; Перед родами 74-75 кг; Сейчас 62,5 кг. ☺️ П.с. Умным весам года 2-3, когда-то давно о них рассказывала))
Як відомо, народжувала жінка Грищука у Пологовому будинку №3. Виписали її з малюком 3-го листопада.
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Між іншим, народжувала Аня не сама, а за допомогою кесаревого розтину. Вона навіть зняла про це відео.
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