Улюблений дідусь: принца Чарльза привітали з днем народження небаченими ФОТО з онуками
Британський принц Чарльз 14-го листопада святкує свій 71-й день народження. Принц Уельський, первісток королеви Єлизавети, спадкоємець престолу та маршал королівських ВПС Великобританії, є люблячим батьком та дідусем - і це, мабуть, найголовніше.
У Instagram-акаунтах принца Вільяма та Кейт Міддлтон і принца Гаррі з Меган Маркл його вирішили привітати саме ніжними фото з молодшими онуками, Луї та Арчі.
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Щоправда, фото, на жаль, не свіжі: одне з минулорічної фотосесії, а друге - з хрестин.
Cам іменинник нині перебуває в Мумбаї, де його, звісно ж, не лишили без святкового торта.
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Нагадаємо, Чарльзові було 3 роки, коли його мама стала королевою. За освітою принц - історик, вивчав архелогію та антропологію.
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В останні роки Чарльз не на жарт захопився темою збереження довкілля і навіть свій 50-річний автомобіль перевів із дизеля на біле вино.