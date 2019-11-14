Улюблений дідусь: принца Чарльза привітали з днем народження небаченими ФОТО з онуками

Британський принц Чарльз 14-го листопада святкує свій 71-й день народження. Принц Уельський, первісток королеви Єлизавети, спадкоємець престолу та маршал королівських ВПС Великобританії, є люблячим батьком та дідусем - і це, мабуть, найголовніше.

У Instagram-акаунтах принца Вільяма та Кейт Міддлтон і принца Гаррі з Меган Маркл його вирішили привітати саме ніжними фото з молодшими онуками, Луї та Арчі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 14 Ноя 2019 в 1:09 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 14 Ноя 2019 в 1:22 PST

Щоправда, фото, на жаль, не свіжі: одне з минулорічної фотосесії, а друге - з хрестин.

Cам іменинник нині перебуває в Мумбаї, де його, звісно ж, не лишили без святкового торта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Clarence House (@clarencehouse) 14 Ноя 2019 в 1:53 PST

Нагадаємо, Чарльзові було 3 роки, коли його мама стала королевою. За освітою принц - історик, вивчав архелогію та антропологію.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 14 Ноя 2019 в 1:52 PST

В останні роки Чарльз не на жарт захопився темою збереження довкілля і навіть свій 50-річний автомобіль перевів із дизеля на біле вино.