"Дупу нащо зменшила?" В мережі кепкують із перефотошопленої Кардашян
П'ятниця, 15 листопада 2019, 12:00
Черговий фотошопний скандал спалахнув навколо реаліті-родини Кардашянів. Цього разу на надмірному "вдосконаленні" своєї зовнішності підловили 35-річну Хлою.
Інтернет-користувачі помітили, наскільки відрізняється "інстаграмна" Кардашян від справжньої. Зокрема в першої менша дупа.
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Між іншим, у мережі Хлоя має не надто приємне прізвисько "Страшна Кардашян".
Нагадаємо, в зірки є півторарічна донечка Тру. Її татусь Трістан Томпсон Хлою неодноразово зраджував. На щастя, тепер він уже її колишній.
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