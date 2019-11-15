"Дупу нащо зменшила?" В мережі кепкують із перефотошопленої Кардашян

Черговий фотошопний скандал спалахнув навколо реаліті-родини Кардашянів. Цього разу на надмірному "вдосконаленні" своєї зовнішності підловили 35-річну Хлою.

Інтернет-користувачі помітили, наскільки відрізняється "інстаграмна" Кардашян від справжньої. Зокрема в першої менша дупа.

View this post on Instagram A post shared by WELCOME TO REALITY (@celebface) on Nov 13, 2019 at 2:21pm PST

Між іншим, у мережі Хлоя має не надто приємне прізвисько "Страшна Кардашян".

Нагадаємо, в зірки є півторарічна донечка Тру. Її татусь Трістан Томпсон Хлою неодноразово зраджував. На щастя, тепер він уже її колишній.