22-річна Кунакі згадала першу зустріч із Касселем: Це він! Моя доля!
Французька модель Тіна Кунакі, яка торік вийшла заміж за старшого за себе на 30 років актора Венсана Касселя, запевняє, що закохалася в нього у першу ж зустріч.
Тепер у щасливої пари є маленька донечка, і Тіна знає секрет, як не давати вогню у стосунках згаснути.
Про це 22-річна красуня розповіла французькому Elle, пише Elle.ua.
"Я нікого не шукала спеціально. Коли ми зустрілися з Венсаном, я щойно розійшлася з бойфрендом. Ми зустрічалися три роки, і моє серце було розбите", - поділилася Тіна.
"Познайомившись із Венсаном, я одразу зрозуміла: "Це він! Моя доля!" У мене не було в цьому жодних сумнівів. І це - найвірніша ознака того, що ти на правильному шляху: ти ні на секунду не сумніваєшся у своєму виборі", - заявила молодичка.
Тіна та колишній чоловік Моніки Белуччі разом уже три роки.
"...Потрібно, щоби ваша пара залишалася парою. Звісно, у вас може бути дім, родина, спільні друзі та багато різних інтересів, котрі вас об'єднують. Прив'язаність одне до одного - це як сніжний ком, котрий лише збільшується в своїх розмірах. Але важливо, щоби ви завжди пам'ятали про те, що вас від початку поєднує. Чому ви разом? Часто люди розлучаються, бо все не ладнається, а насправді вони просто забули, що їх пов'язувало. Цей зв'язок я намагаюся підтримувати всіма силами", - поділилася мудрістю Кунакі.
Нагадаємо, свою доньку пара назвала Амазоні. Уже через кілька тижнів після пологів Тіна хвалилася стрункою фігуркою на червоних хідниках Каннського кінофестивалю.
Фото з Instagram Кунакi