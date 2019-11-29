22-річна Кунакі згадала першу зустріч із Касселем: Це він! Моя доля!

Французька модель Тіна Кунакі, яка торік вийшла заміж за старшого за себе на 30 років актора Венсана Касселя, запевняє, що закохалася в нього у першу ж зустріч.

Тепер у щасливої пари є маленька донечка, і Тіна знає секрет, як не давати вогню у стосунках згаснути.

Про це 22-річна красуня розповіла французькому Elle, пише Elle.ua.

"Я нікого не шукала спеціально. Коли ми зустрілися з Венсаном, я щойно розійшлася з бойфрендом. Ми зустрічалися три роки, і моє серце було розбите", - поділилася Тіна.

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"Познайомившись із Венсаном, я одразу зрозуміла: "Це він! Моя доля!" У мене не було в цьому жодних сумнівів. І це - найвірніша ознака того, що ти на правильному шляху: ти ні на секунду не сумніваєшся у своєму виборі", - заявила молодичка.

22-річна модель стверджує, що закохалася в актора, щойно зустріла

Тіна та колишній чоловік Моніки Белуччі разом уже три роки.

"...Потрібно, щоби ваша пара залишалася парою. Звісно, у вас може бути дім, родина, спільні друзі та багато різних інтересів, котрі вас об'єднують. Прив'язаність одне до одного - це як сніжний ком, котрий лише збільшується в своїх розмірах. Але важливо, щоби ви завжди пам'ятали про те, що вас від початку поєднує. Чому ви разом? Часто люди розлучаються, бо все не ладнається, а насправді вони просто забули, що їх пов'язувало. Цей зв'язок я намагаюся підтримувати всіма силами", - поділилася мудрістю Кунакі.

Тіна впевнена, що її шлюб не закінчиться так, як шлюб Моніки Белуччі?

Нагадаємо, свою доньку пара назвала Амазоні. Уже через кілька тижнів після пологів Тіна хвалилася стрункою фігуркою на червоних хідниках Каннського кінофестивалю.

Фото з Instagram Кунакi