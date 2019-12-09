Оголені тіла та лесбі-поцілунки: донька Мадонни в груповому еротичному перфоменсі. ВІДЕО

Старша донька співачки Мадонни, 23-річна Лола Леон довела, що любов до епатажу - це в них сімейне. Дівчина взяла участь у сміливому еротичному перфоменсі бренду Desigual.

Автором стала фотографиня Карлота Герреро, а тема - розмаїття кохання.

Донька Мадонни в центрі, на нижній "сходинці"

На очах у глядачів Лола цілувалася з дівчиною, а потім роздяглася та лягла у групову композицію. До слова, можна помітити, що донька Мадж продовжує не голити свої пахви.

Лола з партнеркою наочно показали розмаїття кохання

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Desigual (@desigual) 7 Дек 2019 в 3:25 PST

Як відомо, насправді Леон подобаються не жінки, а чоловіки. Подейкують, вона вже живе з хлопцем та збирається заміж.

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