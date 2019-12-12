Кароль і Саніна заспівали маніфест до фільму про палку пристрасть двох жінок

Співачки Тіна Кароль і Юлія Саніна здивували несподіваним дуетом. Артистки, чия творчість і образи дуже різні, заспівали пісню "Вільна", котра стала саундтреком до фільму "Віддана".

Прем’єра стрічки запланована на січень 2020-го року, а поки можна подивитися кліп, в якому показана палка пристрасть двох молодих жінок – служниці і господині.

"Це дійсно сучасна та дуже крута українська музика, яку хочеться слухати. Про вибір, виклик і шлях кожної жінки, бо всі ми народжуємось вільними, але суспільство поступово позбавляє нас такої привілеї. Трек актуальний та дотичний тим темам, про які сьогодні ми всі намагаємось говорити пошепки. Тож ця пісня – своєрідний жіночий маніфест, жіноча мантра про силу нашого сестринства", - зазначила Кароль.

Дуже різні Тіна і Юля об'єдналися у красивому дуеті до фільму з неоднозначним сюжетом

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"Вільна" не схожа на творчість THE HARDKISS, не схожа на пісні Тіни Кароль. Це щось зовсім інакше, у чому ми поєдналися. І мені імпонує, що це не просто сингл, це – частина масштабного проекту", - прокоментувала Юлія Саніна.

У дівчат вийшов гімн сучасної сильної жінки

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