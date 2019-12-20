На святі "господаря" Одеси в Лондоні Арфуші та Ющенко танцювали під Пірожкова і Земфіру
20 грудня 2019, 12:21
19-го грудня в Лондоні на одній тій самій вечірці заспівали Земфіра, Артур Пірожков та "Мумий Тролль".
ТаблоID дізнався з джерел, що це був День народження неофіційного "господаря" Одеси Володимира Галантерника.
Серед гостей свята були голова Euronews Валід Арфуш з дружиною Лідою, Ліза Ющенко та інші українські та російські селебріті.
Дружина Галантерника, дизайнерка Наталія Зінько нічого не викладала з дня народження. Але інші гості відзначали її у сторі.
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Нагадаємо, у серпні минулого року Зінько і Галантерник святкували річницю шлюбу у Сен-Тропе.
Фото з Instagram
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