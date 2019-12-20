На святі "господаря" Одеси в Лондоні Арфуші та Ющенко танцювали під Пірожкова і Земфіру

19-го грудня в Лондоні на одній тій самій вечірці заспівали Земфіра, Артур Пірожков та "Мумий Тролль".

ТаблоID дізнався з джерел, що це був День народження неофіційного "господаря" Одеси Володимира Галантерника.

Серед гостей свята були голова Euronews Валід Арфуш з дружиною Лідою, Ліза Ющенко та інші українські та російські селебріті.

Дружина Галантерника, дизайнерка Наталія Зінько нічого не викладала з дня народження. Але інші гості відзначали її у сторі.

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Для гостей співала Земфіра

Посмотреть эту публикацию в Instagram Zemfira .... What else ?!!!! ♥️ Публикация от Арфуш Валид Harfouch (@arfush_walid) 19 Дек 2019 в 3:56 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram 💋 Публикация от Liza Yushchenko (@liza_u) 19 Дек 2019 в 2:27 PST

Ілля Лагутенко і "Мумий Тролль" теж розважали гостей одесита

Нагадаємо, у серпні минулого року Зінько і Галантерник святкували річницю шлюбу у Сен-Тропе.

Фото з Instagram