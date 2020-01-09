Матвєєва і Созановський побралися після двох років стосунків

Психолигня та блогерка Леся Матвєєва нарешті вийшла заміж за батька своєї третьої дитини – ресторатора Валерія Созановського.

Про свій шлюб молодята повідомили в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Первый пункт из списка планов на 2020 done✅ Публикация от Леся Матвеева🔹Lesia Matveyeva (@lesiamatveyeva) 9 Янв 2020 в 3:08 PST

Як відомо, у травні 2019-го у Валерія та Лесі народилася дочка, яка стала первістком для тата і третьою дитиною для мами.

Про роман Созановського зі старшою на 6 років Матвєєвою стало відомо у жовтні 2017-го. А у 2016-му Леся розлучилася з батьком двох своїх старших доньки і сина - бізнесменом Левом Парцхаладзе після 10-ти років шлюбу.