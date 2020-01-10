Вакарчука в синіх шортах підловили з дружиною на тайському пляжі. ФОТО

П'ятниця, 10 січня 2020, 15:33

Лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука з дружиною Лялею Фонарьовою помітили на одному з пляжів Таїланду.

А фото депутата у синіх шортах оприлюднив телеграм-канал "Влада Українська" і Андрій Портнов

 
У мережі обурюються, що Славко не перервав свою відпустку через авіакатастрофу літака МАУ
 
А мав би? 

До слова, 8-го січня Вакарчук висловив свої співчуття у Twitter.

 

Як наголосив у своєму Facebook прес-секретар "Голосу", лідер партії перебуває у офіційній відпустці до кінця тижня. 

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