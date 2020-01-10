Вакарчука в синіх шортах підловили з дружиною на тайському пляжі. ФОТО
10 січня 2020, 15:33
Лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука з дружиною Лялею Фонарьовою помітили на одному з пляжів Таїланду.
А фото депутата у синіх шортах оприлюднив телеграм-канал "Влада Українська" і Андрій Портнов.
До слова, 8-го січня Вакарчук висловив свої співчуття у Twitter.
Жахлива трагедія... Щирі співчуття родинам загиблих в авіакатастрофі українського літака в Ірані.— Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) January 8, 2020
Як наголосив у своєму Facebook прес-секретар "Голосу", лідер партії перебуває у офіційній відпустці до кінця тижня.
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