Вакарчука в синіх шортах підловили з дружиною на тайському пляжі. ФОТО

10 січня 2020, 15:33

Лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука з дружиною Лялею Фонарьовою помітили на одному з пляжів Таїланду.

А фото депутата у синіх шортах оприлюднив телеграм-канал "Влада Українська" і Андрій Портнов.

 
У мережі обурюються, що Славко не перервав свою відпустку через авіакатастрофу літака МАУ
 
А мав би?

До слова, 8-го січня Вакарчук висловив свої співчуття у Twitter.

Як наголосив у своєму Facebook прес-секретар "Голосу", лідер партії перебуває у офіційній відпустці до кінця тижня.


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