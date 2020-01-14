Пригоди мерського вуха: Кличко прокоментував свою "операцію" та побажав психічного здоров’я

Мер Віталій Кличко заявив, що з його вухом уже все гаразд, і він вийшов на роботу.

Такий коментар він дав після того, як 13-го січня "Страна" написала про його екстрене повернення з США через проблеми з вухом, які закінчилися операцією в Києві.

Спочатку видання повідомило, що через сильний біль у вусі мера госпіталізували до Олександрівської клінічної лікарні, де його і прооперували. Також "Страна" заявила, що Кличко скасував всі робочі зустрічі.

Щоби припинити фантазії ЗМІ на цю тему, мер сам пояснив, що з ним відбулося.

"Так, у лікарні я був. Так, зробили деякі маніпуляції. Нічого екстраординарного. З робочого ритму не випадав. І зараз на роботі", - написав Кличко у своєму Facebook.

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