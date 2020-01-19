Двічі тато: Мірошниченко показав, як дружина народжувала
Неділя, 19 січня 2020, 16:05
Телеведучий Тімур Мірошниченко з дружиною Інною стали батьками вдруге.
19-го січня у них народився син Марко, про що щасливий татусь одразу повідомив у мережі.
А ще Тимур показав, як відбувався процес народження, адже він весь час був поруч із дружиною.
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День, якого ми так чекали! 🙏🏻 ⠀ 19 січня 2020 року 12:25 Мірошниченко Марко Тімурович ⠀ 3740 гр 55 см ⠀ #МаркоТимурович
Як відомо, Мірошниченки також виховують донечку Мію.
Фото та скріни з Instagram
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