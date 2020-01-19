Двічі тато: Мірошниченко показав, як дружина народжувала

Неділя, 19 січня 2020, 16:05

Телеведучий Тімур Мірошниченко з дружиною Інною стали батьками вдруге.

19-го січня у них народився син Марко, про що щасливий татусь одразу повідомив у мережі.

А ще Тимур показав, як відбувався процес народження, адже він весь час був поруч із дружиною.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

День, якого ми так чекали! 🙏🏻 ⠀ 19 січня 2020 року 12:25 Мірошниченко Марко Тімурович ⠀ 3740 гр 55 см ⠀ #МаркоТимурович

Публикация от Timur Miroshnychenko (@timur.miroshnychenko) 19 Янв 2020 в 4:52 PST

 
Судячи за все, до пологового Мірошниченки приїхали ще вночі
 
Тімур був свідком появи сина на світ
 
І одразу ж на радощах виклав усе в мережу

Як відомо, Мірошниченки також виховують донечку Мію.

Фото та скріни з Instagram

powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів