Двічі тато: Мірошниченко показав, як дружина народжувала

Телеведучий Тімур Мірошниченко з дружиною Інною стали батьками вдруге.

19-го січня у них народився син Марко, про що щасливий татусь одразу повідомив у мережі.

А ще Тимур показав, як відбувався процес народження, адже він весь час був поруч із дружиною.

Судячи за все, до пологового Мірошниченки приїхали ще вночі

Тімур був свідком появи сина на світ

І одразу ж на радощах виклав усе в мережу

Як відомо, Мірошниченки також виховують донечку Мію.

Фото та скріни з Instagram