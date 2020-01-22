Стало відомо, хто коли виступатиме у Нацвідборі на Євробачення-2020

22-го січня відбулося жеребкування, у результаті якого був визначени порядок виступів у двох півфіналах Національного відбору на Євробачення-2020.

Отже, у першому півфіналі 8-го лютого співатимуть:

Гурт [О] Jerry Heil Katya Chilly KRUTЬ Go-A CLOUDLESS GIO Assol

У кожному півфіналі - по 8 учасників

У другому півфіналі 15-го лютого виступатимуть:

MOONZOO feat. F.M.F. Sure FO SHO Еліна Іващенко Олександр Порядинський GARNA KHAYAT David Axelrod TVORCHI

Фінал, під час якого визначатимуть, хто саме поїде до Нідерландів на Євробачення у травні, відбудеться 22-го лютого.