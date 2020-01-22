Стало відомо, хто коли виступатиме у Нацвідборі на Євробачення-2020
22 січня 2020, 13:43
22-го січня відбулося жеребкування, у результаті якого був визначени порядок виступів у двох півфіналах Національного відбору на Євробачення-2020.
Отже, у першому півфіналі 8-го лютого співатимуть:
- Гурт [О]
- Jerry Heil
- Katya Chilly
- KRUTЬ
- Go-A
- CLOUDLESS
- GIO
- Assol
У другому півфіналі 15-го лютого виступатимуть:
- MOONZOO feat. F.M.F. Sure
- FO SHO
- Еліна Іващенко
- Олександр Порядинський
- GARNA
- KHAYAT
- David Axelrod
- TVORCHI
Фінал, під час якого визначатимуть, хто саме поїде до Нідерландів на Євробачення у травні, відбудеться 22-го лютого.
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