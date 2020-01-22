Стало відомо, хто коли виступатиме у Нацвідборі на Євробачення-2020

Середа, 22 січня 2020, 13:43

22-го січня відбулося жеребкування, у результаті якого був визначени порядок виступів у двох півфіналах Національного відбору на Євробачення-2020.

Отже, у першому півфіналі 8-го лютого співатимуть:

  1. Гурт [О]
  2. Jerry Heil
  3. Katya Chilly
  4. KRUTЬ
  5. Go-A
  6. CLOUDLESS
  7. GIO
  8. Assol
 
У кожному півфіналі - по 8 учасників

У другому півфіналі 15-го лютого виступатимуть:

  1. MOONZOO feat. F.M.F. Sure
  2. FO SHO
  3. Еліна Іващенко
  4. Олександр Порядинський
  5. GARNA
  6. KHAYAT
  7. David Axelrod
  8. TVORCHI
 

Фінал, під час якого визначатимуть, хто саме поїде до Нідерландів на Євробачення у травні, відбудеться 22-го лютого.

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