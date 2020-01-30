Кардашян та Вест пішли до сексолога, щоби врятувати шлюб – ЗМІ
Американське зіркове подружжя Кім Кардашян і Каньє Вест намагаються врятувати свій шлюб та повернути до нього минулу іскру і пристрасть.
Для цього вони начебто звернулися до сексолога.
Про це пише RadarOnline з посиланням на джерела.
За даними видання, 39-річна Кім та 42-річний Каньє ведуть по суті окреме життя, але бояться розлучення, яке потягне на 600 мільйонів доларів.
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За словами інсайдера, кілька років тому парочка вже змогла врятувати свій союз із допомогою сексолога. І вони сподіваються, що блискавка зможе вдарити двічі.
Джерела запевняють, що проблеми між Кім і Каньє з’явилися після того, як сурогатна мати народила їм четверту дитину. Утім, секс-терапія начебто допомагає подружжю зблизитися знову.
"Вони проводять терапевтичні сеанси щонайменше раз на тиждень, де кожен розказує експерту про свої фрустрації, а той дає поради, як відкритися одне одному та комунікувати краще", - розповів інформатор.
Також терапевт допомагає Кім і Каньє повернути вогонь до їхнього сексуального життя.
Нагадаємо, чутки про розлучення Каньє з Кім ходили ще до народження їхньої третьої дитини. Також у 2017-му подейкували, що у пари проблеми з сексом.
Фото з Instagram
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