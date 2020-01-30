Кардашян та Вест пішли до сексолога, щоби врятувати шлюб – ЗМІ

Американське зіркове подружжя Кім Кардашян і Каньє Вест намагаються врятувати свій шлюб та повернути до нього минулу іскру і пристрасть.

Для цього вони начебто звернулися до сексолога.

Про це пише RadarOnline з посиланням на джерела.

За даними видання, 39-річна Кім та 42-річний Каньє ведуть по суті окреме життя, але бояться розлучення, яке потягне на 600 мільйонів доларів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram KimYe Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 14 Янв 2020 в 10:11 PST

За словами інсайдера, кілька років тому парочка вже змогла врятувати свій союз із допомогою сексолога. І вони сподіваються, що блискавка зможе вдарити двічі.

Джерела запевняють, що проблеми між Кім і Каньє з’явилися після того, як сурогатна мати народила їм четверту дитину. Утім, секс-терапія начебто допомагає подружжю зблизитися знову.

Вест і Кардашян мають 4 дітей, двох із яких Кім народжувала сама

"Вони проводять терапевтичні сеанси щонайменше раз на тиждень, де кожен розказує експерту про свої фрустрації, а той дає поради, як відкритися одне одному та комунікувати краще", - розповів інформатор.

Також терапевт допомагає Кім і Каньє повернути вогонь до їхнього сексуального життя.

У травні 2020 шлюбу Кім і Каньє має виповнитися 6 років

Нагадаємо, чутки про розлучення Каньє з Кім ходили ще до народження їхньої третьої дитини. Також у 2017-му подейкували, що у пари проблеми з сексом.

Фото з Instagram

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