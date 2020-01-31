Instagram Роналду зібрав найбільше підписників у світі

31 січня 2020, 17:29

Португальський футболіст Кріштіану Роналду став рекордсменом Instagram. Його аккаунт зібрав 200 мільйонів фолловерів, що є найбільшим показником у світі.

Про досягнення цієї цифри футболіст сам повідомив у блозі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Wow 200 million!!! Thank you to each and every one of you for sharing this journey with me every day!!👏🏽❤️

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 29 Янв 2020 в 9:09 PST

Як пише Forbes, на другому місці залишається співачка Аріана Гранде з 173 мільйонами. А модель Кайлі Дженнер має 160 мільйонів. Більше за Роналду має лише сам Instagram - 330 мільойнів.

 
Роналду з нареченою та всіма дітьми 

Тим часом The Sun з посиланням на сервіс HypeAuditor, який перевіряє аккаунти в Instagram та на YouTube, пише, що 50 мільйонів підписникі Роналду - фейкові.

 
200 мільйонів фолловерів вражають, навіть якщо четверта частина і справді фейки

Тобто, за даними цього сервісу, 25 відсотків фолловерів Роналду - це боти або "підозрілі аккаунти", які купують підписників та використовують спеціальні сервіси для лайків та коментарів.

 
Але Кріштіану, схоже, не париться з цього приводу

Фото з Instagram 


Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів