Instagram Роналду зібрав найбільше підписників у світі

Португальський футболіст Кріштіану Роналду став рекордсменом Instagram. Його аккаунт зібрав 200 мільйонів фолловерів, що є найбільшим показником у світі.

Про досягнення цієї цифри футболіст сам повідомив у блозі.

Як пише Forbes, на другому місці залишається співачка Аріана Гранде з 173 мільйонами. А модель Кайлі Дженнер має 160 мільйонів. Більше за Роналду має лише сам Instagram - 330 мільойнів.

Тим часом The Sun з посиланням на сервіс HypeAuditor, який перевіряє аккаунти в Instagram та на YouTube, пише, що 50 мільйонів підписникі Роналду - фейкові.

200 мільйонів фолловерів вражають, навіть якщо четверта частина і справді фейки

Тобто, за даними цього сервісу, 25 відсотків фолловерів Роналду - це боти або "підозрілі аккаунти", які купують підписників та використовують спеціальні сервіси для лайків та коментарів.

Але Кріштіану, схоже, не париться з цього приводу

Фото з Instagram