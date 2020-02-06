"Все, більше не можу": Положинський оголосив, що йде з "Тартака"

Музикант Олександр Положинський оголосив, що припиняє виступати з гуртами "Тартак" і "Був’є".

Про це він повідомив у Facebook.

"Це все сумно, болісно і дуже непросто, але я зрозумів, що все – більше не можу… Дуже просив би вас усіх не впадати у депресняк з цього приводу. Адже це були прекрасні роки, і багато хорошого ми зробили", - сказав Сашко.

"Я би просив вас утриматися від запитань публічних і приватних. Є як є, наразі рішення прийняте і оскарженню не підлягає", - наголосив музикант.

Положинський попросив його не запитувати про причини, бо він не впевнений, що має якісь адекватні відповіді

"Планів конкретних у мене нема… Я розумію що таким чином зраджую довіру тих людей, які люблять "Тартак" і "Був’;є", а ще більше зраджую довіру моїх колег-музикантів, але просто немає можливості все це продовжувати. Це важко пояснювати словами", - зауважив Положинський.

Нагадаємо, гурт "Тартак" був заснований в 1996-му році у Луцьку Сашком Положинським та Василем Зінкевичем-молодшим. На рахунку групи 10 альбомів та 47 кліпів.

Фото з Facebook Положинського