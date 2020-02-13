Як святкують Масляну зірки: дитячі спогади та реальні історії

29 лютого та 1 березня у Києві святкуватимуть Масляну. Найбільші гуляння традиційно відбудуться на ВДНГ – конкурси, фотозони, млинці з різноманітними начинками, а найголовніше – величезний концерт за участю українських поп-зірок!

Млинці з різноманітними начинками на ВДНГ

Напередодні своїх виступів на святі "Запальної Масляної на ВДНГ" Павло Зібров, Артур Боссо, GROSU, Віктор Бронюк та Оля Цибульська поділилися своїми родинними традиціями та затишними історіями святкування.

Масляну я завжди святкую на знімальних, концертних чи театральних майданчиках. І вже на місці мене завжди пригощають – млинцями, варениками, пиріжками. Однозначно для мене найсмачніші млинці – це з чорною ікрою, а ще – з козячим сиром, петрушкою та кропом.

Найкрутіший спогад про це свято у мене пов’язаний із дитинством. Моя бабуся випікали стоси млинчиків і ми їх їли із медом та варенням – з полуничним, малиновим чи іншими, які можна було знайти у коморі.

Варення завжди було вдосталь, адже ми мали власний садок у селі. І найголовніше правило на Масляну було спробувати щонайменше по одному млинцю із кожною добавкою!

Свято Масляної мені подобається з самого дитинства. Коли мама готувала млинці це був магічний процес.

Ми з сестрою, як кошенята, крутилися на кухні біля неї і, не відриваючи очей, очікували, коли гарячий запашний млинець впаде зі сковорідки в тарілку, щоб відразу його з'їсти.

Роки пройшли, а звичка з'їсти пару-трійку гарячих млинців прямо зі сковорідки, залишилася і досі.

Ну і найголовніше, це Прощена неділя – день, коли ми просили один у одного прощення. У дитинстві це було забавно, захоплююче і цікаво. Але з роками я почав розуміти силу прощення і що просити прощення можна і потрібно не тільки в цей день.

Масляну ми завжди відзначаємо дружно всією сім'єю. Разом печемо млинці і класно проводимо час, насолоджуючись процесом. Щороку, на ці святкування, ми їдемо в гості до бабусі. Вона живе в невеликому селі. Там у нас часто проходять веселі гуляння з піснями, танцями і тематичними переодяганнями.

Найтепліші спогади про Масляну у мене пов'язані з поїздками до бабусі, коли я була малою. Я завжди допомагала їй пекти млинці. Дуже мене тішило замішувати тісто для млинців, коли у мене були всі руки, обличчя, а ще вся кухня в борошні. Любила "плутатися під ногами" у бабусі, коли вона накривала на стіл"

Для мене весна – це оновлення. У повітрі пахне надіями і так хочеться заново закохатись. У себе, в чоловіка, який поряд, у справу, якою живеш. Тому собі на Масляну купую нову сукню, чоловіка називаю чужим ім’ям, ми сваримось, а потім гаряче миримось у спальні, від чого і народжуються нові пісні.

Матуся на Масляну завжди пекла пташок із тіста. Мені і брату по великій, красивій ластівці. Ми тримали їх в руках і вірили, що з цього моменту починається весна і щось нове та чудове.

Кожного року ці теплі спогади гріють моє серце, а ще я плачу як весняний дощ від щастя, бо батьківську ластівку в руках від бабусі і дідуся тепер отримує наш син Нестор.

Млинці і вареники я не готую, адже нещодавно я схудла на 11 кг. І нарешті почала влізати в Xs. Жінка, яка знов змогла натягнути улюблені сексі джинси не хоче назад в плащ-палатку.

Якщо хочеться бути впевненою в собі в купальнику і не втягувати живіт, млинці і вареники – табу в тарілці. Але коли місто засинає , прокидається мафія і шукає вареники з чорницями. Такі як у бабусі в дитинстві: з заварного тіста і на пів долоні.

В українців же цей період колись називався Колодієм і, що ще цікавіше — Бабським святом. Протягом цього тижня всі наші чоловіки повинні були слухати своїх жінок, щоб ті не "вчудили".

І як на мене, сьогодні – найкращий час, щоб ми, українці, почали відроджувати власні прадавні традиції.

Тому найперше, що б мені хотілося порадити всім під час Масляної, – слухатися своїх жінок! Нехай вони вже зараз відчують, що весна наближається!

Найтепліший спогад – це особливі млинці, які готували мама з бабусею. За начинку вони брали солоний домашній сир і шкварки – виходила неймовірна смакота, яку не порівняти ні з чим! Ситні, смачні, ароматні – саме ці млинці для мене донині залишаються номером один!

Сьогодні млинці я готують на чому завгодно, але, наприклад, не визнаю усіх цих експериментів із кефіром і вершками. Найбільше люблю класику: готую на свіженькому молоці, з яєчками та мукою.

А оскільки млинці – та універсальна страва, яку можна комбінувати будь з чим, ми у родині взагалі любимо, напікти тарілку млинців, приготувати декілька різних начинок, щоб кожен міг сформувати смакоту за своїм бажанням.

Тому вдома найчастіше готую млинці з грибами, зеленню, а дітям – з варенням чи домашнім сиром. У ресторанах я люблю замовляти млинці із сьомгою і сиром.

"Запальна Масляна на ВДНГ" – зустрічай весну тут!

ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1

Вхід вільний

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