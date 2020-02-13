Як святкують Масляну зірки: дитячі спогади та реальні історії
29 лютого та 1 березня у Києві святкуватимуть Масляну. Найбільші гуляння традиційно відбудуться на ВДНГ – конкурси, фотозони, млинці з різноманітними начинками, а найголовніше – величезний концерт за участю українських поп-зірок!
Напередодні своїх виступів на святі "Запальної Масляної на ВДНГ" Павло Зібров, Артур Боссо, GROSU, Віктор Бронюк та Оля Цибульська поділилися своїми родинними традиціями та затишними історіями святкування.
Масляну я завжди святкую на знімальних, концертних чи театральних майданчиках. І вже на місці мене завжди пригощають – млинцями, варениками, пиріжками. Однозначно для мене найсмачніші млинці – це з чорною ікрою, а ще – з козячим сиром, петрушкою та кропом.
Найкрутіший спогад про це свято у мене пов’язаний із дитинством. Моя бабуся випікали стоси млинчиків і ми їх їли із медом та варенням – з полуничним, малиновим чи іншими, які можна було знайти у коморі.
Варення завжди було вдосталь, адже ми мали власний садок у селі. І найголовніше правило на Масляну було спробувати щонайменше по одному млинцю із кожною добавкою!
Свято Масляної мені подобається з самого дитинства. Коли мама готувала млинці це був магічний процес.
Ми з сестрою, як кошенята, крутилися на кухні біля неї і, не відриваючи очей, очікували, коли гарячий запашний млинець впаде зі сковорідки в тарілку, щоб відразу його з'їсти.
Роки пройшли, а звичка з'їсти пару-трійку гарячих млинців прямо зі сковорідки, залишилася і досі.
Ну і найголовніше, це Прощена неділя – день, коли ми просили один у одного прощення. У дитинстві це було забавно, захоплююче і цікаво. Але з роками я почав розуміти силу прощення і що просити прощення можна і потрібно не тільки в цей день.
Масляну ми завжди відзначаємо дружно всією сім'єю. Разом печемо млинці і класно проводимо час, насолоджуючись процесом. Щороку, на ці святкування, ми їдемо в гості до бабусі. Вона живе в невеликому селі. Там у нас часто проходять веселі гуляння з піснями, танцями і тематичними переодяганнями.
Найтепліші спогади про Масляну у мене пов'язані з поїздками до бабусі, коли я була малою. Я завжди допомагала їй пекти млинці. Дуже мене тішило замішувати тісто для млинців, коли у мене були всі руки, обличчя, а ще вся кухня в борошні. Любила "плутатися під ногами" у бабусі, коли вона накривала на стіл"
Для мене весна – це оновлення. У повітрі пахне надіями і так хочеться заново закохатись. У себе, в чоловіка, який поряд, у справу, якою живеш. Тому собі на Масляну купую нову сукню, чоловіка називаю чужим ім’ям, ми сваримось, а потім гаряче миримось у спальні, від чого і народжуються нові пісні.
Матуся на Масляну завжди пекла пташок із тіста. Мені і брату по великій, красивій ластівці. Ми тримали їх в руках і вірили, що з цього моменту починається весна і щось нове та чудове.
Кожного року ці теплі спогади гріють моє серце, а ще я плачу як весняний дощ від щастя, бо батьківську ластівку в руках від бабусі і дідуся тепер отримує наш син Нестор.
Млинці і вареники я не готую, адже нещодавно я схудла на 11 кг. І нарешті почала влізати в Xs. Жінка, яка знов змогла натягнути улюблені сексі джинси не хоче назад в плащ-палатку.
Якщо хочеться бути впевненою в собі в купальнику і не втягувати живіт, млинці і вареники – табу в тарілці. Але коли місто засинає , прокидається мафія і шукає вареники з чорницями. Такі як у бабусі в дитинстві: з заварного тіста і на пів долоні.
В українців же цей період колись називався Колодієм і, що ще цікавіше — Бабським святом. Протягом цього тижня всі наші чоловіки повинні були слухати своїх жінок, щоб ті не "вчудили".
І як на мене, сьогодні – найкращий час, щоб ми, українці, почали відроджувати власні прадавні традиції.
Тому найперше, що б мені хотілося порадити всім під час Масляної, – слухатися своїх жінок! Нехай вони вже зараз відчують, що весна наближається!
Найтепліший спогад – це особливі млинці, які готували мама з бабусею. За начинку вони брали солоний домашній сир і шкварки – виходила неймовірна смакота, яку не порівняти ні з чим! Ситні, смачні, ароматні – саме ці млинці для мене донині залишаються номером один!
Сьогодні млинці я готують на чому завгодно, але, наприклад, не визнаю усіх цих експериментів із кефіром і вершками. Найбільше люблю класику: готую на свіженькому молоці, з яєчками та мукою.
А оскільки млинці – та універсальна страва, яку можна комбінувати будь з чим, ми у родині взагалі любимо, напікти тарілку млинців, приготувати декілька різних начинок, щоб кожен міг сформувати смакоту за своїм бажанням.
Тому вдома найчастіше готую млинці з грибами, зеленню, а дітям – з варенням чи домашнім сиром. У ресторанах я люблю замовляти млинці із сьомгою і сиром.
"Запальна Масляна на ВДНГ" – зустрічай весну тут!
ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1
Вхід вільний