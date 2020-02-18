Love story і заручини в Стамбулі: майбутній міністр Резніков візьме заміж телеведучу Зорій
Після трьох років стосунків 53-річний юрист та потенційний міністр тимчасово окупованих територій Олексій Резніков оголосив про заручини з телеведучею Юлією Зорій.
Зробив він це у День закоханих 14-го лютого.
Фото заручин Резніков виклав у своєму Facebook.
Як повідомила сама Юлія, заміж її покликали ще восени.
"Ми не афішували наші стосунки, але не дуже і ховалися. Просто хотіли зберегти те, що у нас зароджувалося. А восени Олексій зробив мені пропозицію. Це був неймовірний сюрприз. Про який я навіть не здогадувалась", - розповіла Юлія у коментарі пресслужбі ICTV.
"Він ретельно продумав подорож до Стамбула, де я раніше не була. Домовившись з парою наших друзів, які мовчали до останнього, як партизани, запропонував руку і серце. Це сталося на Босфорі, під час прогулянки на яхті. Сказати, що я була здивована - це нічого не сказати, я просто не очікувала і не могла зрозуміти, що відбувається, чому всі знімають нас на телефони, чому люди аплодують з берега і чому на плакаті зізнання", - згадала Зорій.
Тепер пара планує весілля, а день святого Валентина вони провели у Швейцарських горах.
Ще у червні 2018-го Зорій розповідала про свого таємничого обранця, не називаючи його імені.
"Виявляється, останні років п'ять він так чи інакше був поруч. Просто ми не перетиналися, хоча у нас було багато спільних знайомих. Ми чули один про одного, але ніколи не бачилися. А на Євробаченні-2017 наші компанії зустрілися, і ми познайомилися", - розказала тоді "Теленеделе" Юлія та зауважила, що Олексій дуже красиво до неї залицявся.
Перший крок зробив саме Резніков.
"Мій обранець був дуже наполегливим - можна сказати, взяв мене змором. Побачив, зрозумів, що я йому подобаюся, став дзвонити, запрошувати зустрітися - словом, більше не відпускав", - згадала Зорій.
Юлія тоді наголосила, що саме для неї найважливіше у чоловікові.
"Яким би чоловік не був красенем, багатим, успішним, талановитим і так далі, без почуття гумору особисто мені було б з ним нудно. Ще хотіла, щоби він був турботливим. Для мене це важливо. Коли відчуваю, що я потрібна, що мене люблять, розслабляюся і дозволяю собі бути самою собою. Ну, і він обов'язково повинен тримати слово. Так і є - мій чоловік завжди виконує свої обіцянки", - запевнила вона.
"Крім усього іншого, він ще смачно готує - просто кухар від Бога! О 4 ранку, коли я прокидаюся, мене чекає кави по якомусь суперрецепту у термочашці, плюс три судочка на сніданок, обід і вечерю, щоб була різноманітність", - похвалилася вона.
Також у тому інтерв'ю Зорій сказала:
"Як тільки ми зрозуміємо, що готові прожити разом все життя, розповім про нього. Поки ж таки не квапимо події і насолоджуємося життям. Одне можу сказати точно: я щаслива".
Фото з соцмереж