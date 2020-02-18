Love story і заручини в Стамбулі: майбутній міністр Резніков візьме заміж телеведучу Зорій

Після трьох років стосунків 53-річний юрист та потенційний міністр тимчасово окупованих територій Олексій Резніков оголосив про заручини з телеведучею Юлією Зорій.

Зробив він це у День закоханих 14-го лютого.

Фото заручин Резніков виклав у своєму Facebook.

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Як повідомила сама Юлія, заміж її покликали ще восени.

"Ми не афішували наші стосунки, але не дуже і ховалися. Просто хотіли зберегти те, що у нас зароджувалося. А восени Олексій зробив мені пропозицію. Це був неймовірний сюрприз. Про який я навіть не здогадувалась", - розповіла Юлія у коментарі пресслужбі ICTV.

"Він ретельно продумав подорож до Стамбула, де я раніше не була. Домовившись з парою наших друзів, які мовчали до останнього, як партизани, запропонував руку і серце. Це сталося на Босфорі, під час прогулянки на яхті. Сказати, що я була здивована - це нічого не сказати, я просто не очікувала і не могла зрозуміти, що відбувається, чому всі знімають нас на телефони, чому люди аплодують з берега і чому на плакаті зізнання", - згадала Зорій.

На цій самій яхті Зорій і сказала "Так" своєму коханому

Тепер пара планує весілля, а день святого Валентина вони провели у Швейцарських горах.

Ще у червні 2018-го Зорій розповідала про свого таємничого обранця, не називаючи його імені.

"Виявляється, останні років п'ять він так чи інакше був поруч. Просто ми не перетиналися, хоча у нас було багато спільних знайомих. Ми чули один про одного, але ніколи не бачилися. А на Євробаченні-2017 наші компанії зустрілися, і ми познайомилися", - розказала тоді "Теленеделе" Юлія та зауважила, що Олексій дуже красиво до неї залицявся.

На Балі два роки тому Юлія була вже не сама, але фото викладала лише свої

Перший крок зробив саме Резніков.

"Мій обранець був дуже наполегливим - можна сказати, взяв мене змором. Побачив, зрозумів, що я йому подобаюся, став дзвонити, запрошувати зустрітися - словом, більше не відпускав", - згадала Зорій.

Зорій не встояла перед красивим залицянням Резнікова

Юлія тоді наголосила, що саме для неї найважливіше у чоловікові.

"Яким би чоловік не був красенем, багатим, успішним, талановитим і так далі, без почуття гумору особисто мені було б з ним нудно. Ще хотіла, щоби він був турботливим. Для мене це важливо. Коли відчуваю, що я потрібна, що мене люблять, розслабляюся і дозволяю собі бути самою собою. Ну, і він обов'язково повинен тримати слово. Так і є - мій чоловік завжди виконує свої обіцянки", - запевнила вона.

Олексій багато подорожує, катається на лижах та ходить у гори. А ще він добре готує

"Крім усього іншого, він ще смачно готує - просто кухар від Бога! О 4 ранку, коли я прокидаюся, мене чекає кави по якомусь суперрецепту у термочашці, плюс три судочка на сніданок, обід і вечерю, щоб була різноманітність", - похвалилася вона.

Резніков з донькою Анастасією від першого шлюбу

Також у тому інтерв'ю Зорій сказала:

"Як тільки ми зрозуміємо, що готові прожити разом все життя, розповім про нього. Поки ж таки не квапимо події і насолоджуємося життям. Одне можу сказати точно: я щаслива".

Дату весілля пара поки не оголошувала

Фото з соцмереж