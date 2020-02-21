Хто з фіналістів Нацвідбору поїде на Євробачення-2020? Ваші прогнози
П'ятниця, 21 лютого 2020, 12:26
Уже завтра, 22-го лютого ми дізнаємося, хто з шістьох фіналістів Національного відбору поїде в Роттердам на Євробачення-2020.
А поки пропонуємо визначити фаворита за допомогою голосування на нашому сайті.
Як відомо, фінал відкриватиме співачка-бандуристка KRUТЬ.
Потім про веганство заспіває Jerry Heil.
Третіми на сцену фіналу вийде гурт Go-A.
David Aхelrod співатиме четвертим.
Передостаннім свою пісню виконуватиме Khayat.
І закриватиме це змагання дует Tvorchi.
Відео з YouTube СТБ, фото з Instagram
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