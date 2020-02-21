Хто з фіналістів Нацвідбору поїде на Євробачення-2020? Ваші прогнози

Уже завтра, 22-го лютого ми дізнаємося, хто з шістьох фіналістів Національного відбору поїде в Роттердам на Євробачення-2020.

А поки пропонуємо визначити фаворита за допомогою голосування на нашому сайті.

Як відомо, фінал відкриватиме співачка-бандуристка KRUТЬ.

Потім про веганство заспіває Jerry Heil.

Третіми на сцену фіналу вийде гурт Go-A.

David Aхelrod співатиме четвертим.

Передостаннім свою пісню виконуватиме Khayat.

І закриватиме це змагання дует Tvorchi.

Відео з YouTube СТБ, фото з Instagram