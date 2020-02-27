Без Кличка, але з устрицями: як жінка мера Києва в сексі сукні 46-річчя святкувала
27 лютого 2020, 11:45
26-го січня перша леді Києва Наталія Кличко відсвяткувала свій 46-й день народження. Не в Києві та без чоловіка Віталія, заклопотаного мерськими справами.
Судячи з Іnstagram жінки, вона нині відпочиває десь у горах.
"Найкращий подарунок, який ти можеш собі зробити, це насолоджуватися кожним днем свого життя! Я щаслива, що маю цей шанс", - написала Наталія англійською мовою та подякувала всім за привітання.
Відзначала Кличко свій день народження десь у ресторані з морепродуктами.
Нагадаємо, нещодавно співоча дружина мера хвалилася своїм кавером на Lady Gaga.
Фото з Instagram Кличко
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