Без Кличка, але з устрицями: як жінка мера Києва в сексі сукні 46-річчя святкувала

27 лютого 2020, 11:45

26-го січня перша леді Києва Наталія Кличко відсвяткувала свій 46-й день народження. Не в Києві та без чоловіка Віталія, заклопотаного мерськими справами.

Судячи з Іnstagram жінки, вона нині відпочиває десь у горах.

 
Наталії Кличко виповнилося 46

"Найкращий подарунок, який ти можеш собі зробити, це насолоджуватися кожним днем свого життя! Я щаслива, що маю цей шанс", - написала Наталія англійською мовою та подякувала всім за привітання.


 
Дружина мера столиці катається в Протасовому Яру

Відзначала Кличко свій день народження десь у ресторані з морепродуктами.

 
Для святкування Кличко обрала маленьку чорну сукню
 
А де торт??
 
Наталія не стрималася і нафотографувала кулінарне розмаїття
 
І свої колінця
 

Нагадаємо, нещодавно співоча дружина мера хвалилася своїм кавером на Lady Gaga.

Фото з Instagram Кличко


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