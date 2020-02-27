Без Кличка, але з устрицями: як жінка мера Києва в сексі сукні 46-річчя святкувала

26-го січня перша леді Києва Наталія Кличко відсвяткувала свій 46-й день народження. Не в Києві та без чоловіка Віталія, заклопотаного мерськими справами.

Судячи з Іnstagram жінки, вона нині відпочиває десь у горах.

Наталії Кличко виповнилося 46

"Найкращий подарунок, який ти можеш собі зробити, це насолоджуватися кожним днем свого життя! Я щаслива, що маю цей шанс", - написала Наталія англійською мовою та подякувала всім за привітання.

Дружина мера столиці катається в Протасовому Яру

Відзначала Кличко свій день народження десь у ресторані з морепродуктами.

Для святкування Кличко обрала маленьку чорну сукню

А де торт??

Наталія не стрималася і нафотографувала кулінарне розмаїття

І свої колінця

Нагадаємо, нещодавно співоча дружина мера хвалилася своїм кавером на Lady Gaga.

Фото з Instagram Кличко